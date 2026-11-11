Українець натрапив на човен посеред моря: він показав, що там (фото)

Моряк Віктор з України, пливучи на великому вантажному кораблі, натрапив на невеличкий човен, що дрейфував посеред моря. Спершу він подумав, що хтось збився з курсу.

На опублікованих у TikTok (@faina.viktor) кадрах видно, що моряки помітили судно у відкритому морі. Човен безконтрольно колихався на хвилях, а на палубі виднілися розкидані автомобільні шини, баки з-під води та особисті речі пасажирів.

"Словом, он човен пливе посеред моря. Зараз прямуємо перевірити, чи є там люди", – каже автор ролика, демонструючи судно, що видніється на горизонті.

Підпаливши ближче, виявилося, що всередині начебто нікого немає. Принаймні, ніхто не відгукнувся на заклики членів екіпажу. У коментарях підозрюють, що судно може належати контрабандистам або нелегальним мігрантам.

Автор відео зазначив, що помітив судно у Середземному морі неподалік від італійської Сицилії. Ні він, ні його колеги не наважилися піти у "розвідку", щоб перевірити трюм.

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"Мотори коштують грошей!" – зауважив один з учасників обговорення. "Та й не маленьких – 4 штуки по 75 кубів кожна. У новому стані", – відповів Віктор.

"Можливо, піратська пастка?" – поцікавився інший користувач. Автор відписав, що це малоймовірно.

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