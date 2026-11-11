"Это монтаж!": Потап резко оправдал "кисту" Каменских после скандала (видео)

Украинский рэпер и продюсер Потап встал на защиту жены, певицы Насти Каменской. Знаменитость оправдал любимую за ее скандальное заявление о "кисте", которая якобы у нее появилась после использования украинского языка.

По словам Потапа, Каменских – особый человек, не умеющий врать. Так что обычным людям может казаться, что Настя иногда переходит границу, но это ложная реакция, считает рэпер. Соответствующий пост он обнародовал на своей странице в Instagram (realpotap).

Потап оправдал Каменских за "кисту"

Рэпер считает, что Настя — очень эмоциональная, потому что выросла в Италии. Поэтому иногда создается впечатление, будто она злится, кричит или ведет себя плохо. Впрочем, Потап уверен, что это ложная реакция.

"Если присмотреться к Насте, то она очень тонкая, уязвимая, нежная и добрая девушка. Она совершенно не умеет врать", — сказал знаменитость.

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Фрагмент из интервью, где Каменских рассказала о "кисте", которая у нее якобы возникла на фоне разговоров на украинском языке, Потап назвал обычным "монтажом". По словам рэпера, Настя на самом деле говорила о стрессовой ситуации, войне и своих панических атаках.

"Это склейка. До этого весь рассказ Насти был вовсе не о том, что у нее из-за украинского языка появилась киста, а психолог попросил перейти на русский. Нет, конечно! О такой ерунде речь не шла. Ее рассказ был значительно длиннее. Более того, там был монтаж, а на самом деле Настя говорила о стрессе, войне, о ее родственниках. Именно эта цепь событий и вызвала заболевание", — пояснил Потап.

Кроме этого, по словам мужчины, Каменских лечила горло у профильных специалистов, а одним из них был психолог. Именно он дал совет певице, который после интервью вырвали из контекста и начали трактовать как рекомендацию отказаться от украинского языка.

Кроме того, Потап заговорил о том, что Каменских часто любит недоговаривать, очень быстро говорит, а мысли в ее голове бегут быстрее, чем она успевает выразить их словами. Также артистка перепрыгивает из темы на тему и быстро меняет ход разговора. Поэтому искажается содержание, отметил рэпер.

В конце своего спича Потап обратился к людям, которые критикуют Каменских.

"Если этот человек вас раздражает, вы, конечно, выхватите худшее из его слов и навесите на него ярлык "кон*енная дура"", — сказал рэпер.

"Киста" Каменских — в чем суть

В интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой Каменских объяснила, почему якобы была вынуждена перейти с украинского языка на русский. По словам певицы, это был вынужденный шаг из-за определенных "проблем со здоровьем" — у неё якобы обнаружили кисту.

"Я пошла к психологу, и он мне говорит: „Вернись к русскому языку, твое тело это не воспринимает“. И дело ведь не в том, кому принадлежит этот язык, это же чисто психосоматика. Давай лучше так: я верю в психосоматику: всё, что с нами происходит, исходит из головы", — заявила Каменских.

После этого артистка вернулась к русскому языку и к своему привычному репертуару. Кстати, языковой вопрос в Украине Каменских назвала "искусственным" и сказала, что, по её мнению, его используют исключительно "в политических целях".

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