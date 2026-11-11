"Це монтаж!": Потап різко виправдав "кісту" Каменських після скандалу (відео)

Український репер і продюсер Потап став на захист дружини, співачки Насті Каменських. Знаменитість виправдав кохану за її скандальну заяву про "кісту", яка нібито у неї з'явилась після використання української мови.

За словами Потапа, Каменських – особлива людина, яка не вміє брехати. Тож звичайним людям може здаватися, що Настя іноді переходить межу, але це хибна реакція, вважає репер. Відповідний допис він оприлюднив на своїй сторінці в Instagram (realpotap).

Потап виправдав Каменських за "кісту"

Репер вважає, що Настя — надзвичайно емоційна, бо виросла в Італії. Тому іноді складається враження, ніби вона злиться, кричить або поводиться погано. Втім, Потап впевнений, що це хибна реакція.

"Якщо придивитися до Насті, то вона дуже тонка, вразлива, ніжна й добра дівчина. Вона абсолютно не вміє брехати", — сказав знаменитість.

Фрагмент із інтерв’ю, де Каменських розповіла про "кісту", яка в неї нібито виникла на тлі розмов українською мовою, Потап назвав звичайним "монтажем". За словами репера, Настя насправді говорила про стресову ситуацію, війну та свої панічні атаки.

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"Це склеювання. До цього вся розповідь Насті була зовсім не про те, що у неї через українську мову з’явилася кіста, а психолог попросив перейти на російську. Ні, звісно! Про таку дурницю не йшлося. Її розповідь була значно довшою. Ба більше, там був монтаж, а насправді Настя говорила про стресову ситуацію, війну, свої панічні атаки, про те, що відбувалося з її родичами. Саме цей ланцюг подій і спричинив захворювання", — пояснив Потап.

Крім цього, за словами чоловіка, Каменських лікувала горло у профільних спеціалістів, а одним із фахівців був психолог. Саме він нібито дав пораду співачці, яку після інтерв’ю вирвали з контексту та почали трактувати як рекомендацію відмовитися від української мови.

До цього всього Потап заговорив про те, що Каменських часто любить недоговорювати, дуже швидко говорить, а думки в її голові біжать швидше, ніж вона встигає висловити їх словами. Також артистка перестрибує з теми на тему та швидко змінює хід розмови. Через це буцімто спотворюється зміст, зазначив репер.

Наприкінці свого спічу Потап звернувся до тих, хто критикує Каменських.

"Якщо ця людина вас дратує, ви, звісно, вихопите найгірше з її слів і навісите на неї ярлик "кон*ена дурепа", — сказав репер.

"Кіста" Каменських — у чому суть

В інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій Каменських пояснила, чому нібито була змушена перейти з українською мови на російську. За словами співачки, це був вимушений крок через певні "проблеми зі здоров'ям" – у неї начебто знайшли кісту.

"Я пішла до психолога, і він мені каже: "Повертайся до російської мови, твоє тіло не сприймає це". І річ же не в тому, кому належить ця мова, це ж суто психосоматика. Давай краще так, я вірю у психосоматику: все, що з нами відбувається, йде з голови", - заявляла Каменських.

Після цього артистка повернулася до російської мови і до свого звичного репертуару. До речі, мовне питання в Україні Каменських назвала "штучним" і сказала, що думає, наче його використовують лише "у політичних цілях".

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До речі, нещодавно співачка вперше відверто заговорила про залежність від алкоголю та паління. Артистка зізналась, що почала курити сигарети з 14 років, а також часто любила вживати спиртне.

Крім того, знаменитість раптово заговорила про пластичні операції. Зірка продемонструвала своє обличчя без макіяжу, а також розповіла про ставлення до ботоксу.