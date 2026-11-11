"Меня дергает": Павел Зибров "разнес" известного певца из-за воровства

Украинский артист Павел Зибров "набросился" на певца Wellboy из-за того, что тот похитил у него песню "Марина". По словам знаменитости, его даже "дергает" от прослушивания этого трека.

Однако, по словам Павла Зиброва, уже слишком поздно что-либо менять. Как оказалось, Wellboy попросил разрешение на исполнение песни уже после того, как выпустил ее. Об этом артист рассказал проекту "Наедине с гламуром".

Wellboy украл песню у Зиброва – что известно

У Зиброва поинтересовались, какие песни сейчас слушает певец. На что он похвалил Алену Омаргалиеву и ее хиты "Мужчина" и "Не пьяная – влюбленная".

После этого Павел заговорил о Wellboy, который похитил у него песню "Марина", а разрешение на исполнение попросил уже после того, как представил композицию в своем альбоме.

"Wellboy… "Марина, Марина, любовь моя единственная"… Вот слушаю и меня дергает. Он поздно обратился, когда уже выдал эту песню и его команда уже вложила деньги. Было поздно пить боржоми. Поэтому пусть поет, что уже делать. Судиться дяде Паше не нужно. Молодежь повзрослеет и потом будет серьезно относиться к авторским правам", – отметил артист.

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Как сейчас выглядит Павел Зибров Фото: Скрин видео

К слову, Wellboy выпустил трек "Марина", который вошел в альбом "Пассажир". В хите певец использовал строки известной композиции Зиброва — "Марина, Марина, любовь моя единственная".

Как оказалось, команда Wellboy заранее не согласовала авторские права с Зибровым. Павел связался с певцом уже после того, как трек был выпущен.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Павел Зибров признался, что ему увеличили размер пенсии. Артист до сих пор продолжает работать, несмотря на 50 лет стажа.

Кстати, дочь Зиброва — Диана — не только помогает отцу с карьерой, но и получает за это постоянно растущую стабильную зарплату. Певец признался, что из-за большого количества обязанностей девушка уже не раз просила повышения.

Кроме того, артист стал жертвой мошенников. Злоумышленники опубликовали видео, в котором знаменитость якобы рекламирует "метод лечения диабета".