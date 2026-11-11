"Мене тіпає": Павло Зібров "розніс" відомого співака через крадіжку

Український артист Павло Зібров "накинувся" на співака Wellboy через те, що той викрав у нього пісню "Марина". За словами знаменитості, його навіть "тіпає" від прослуховування цього треку.

Однак, за словами Павла Зіброва, вже надто пізно щось змінювати. Як виявилось, Wellboy попросив дозвіл на виконання пісні вже після того, як випустив її. Про це артист розповів проєкту "Наодинці з гламуром".

Wellboy вкрав пісню у Зіброва – що відомо

У Зіброва поцікавились, які пісні зараз слухає співак. На що він похвалив Альону Омаргалієву та її хіти "Мужчина" і "Не п’яна – закохана".

Після цього Павло заговорив про Wellboy, який викрав у нього пісню "Марина", а дозвіл на виконання попросив вже після того, як представив композицію у своєму альбомі.

"Wellboy… "Марина, Марина, любов моя єдина"… Оце слухаю і мене тіпає. Він пізно звернувся, коли вже видав цю пісню і його команда вже вклала гроші. Було пізно пити боржомі. Тому вже хай співає, що вже робити. Судитися дяді Паші не потрібно. Молодь подорослішає і потім буде серйозно відноситися до авторських прав", – зазначив артист.

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Як зараз виглядає Павло Зібров Фото: Скрін відео

До слова, Wellboy випустив трек "Марина", який увійшов до альбому "Пасажир". У хіті співак використав рядки відомої композиції Зіброва — "Марина, Марина, любов моя єдина".

Як виявилось, команда Wellboy заздалегідь не погодила авторські права із Зібровим. Павло зв’язався зі співаком вже після того, як трек випустили.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Павло Зібров зізнався, що йому збільшили розмір пенсії. Артист досі продовжує працювати, попри 50 років стажу.

До речі, донька Зіброва — Діана — не лише допомагає батькові з кар’єрою, а й отримує за це стабільну зарплату, яка постійно зростає. Співак зізнався, що через велику кількість обов’язків дівчина вже не раз просила підвищення.

Крім того, артист став жертвою шахраїв. Зловмисники опублікували відео, в якому знаменитість нібито рекламує "метод лікування від діабету".