Смерть дочери Федишин: больница отстранила от работы еще одного врача

Львовская больница Святой Анны, в которой певица Ирина Федишин потеряла дочь, отстранила ещё одного врача от оказания медицинской помощи пациентам. Руководство заявило, что сделало выводы и внесло изменения в работу медучреждения.

В больнице в очередной раз выразили искренние соболезнования семье Федишин. Впрочем, там подчеркнули, что ни слова, ни проверки, ни управленческие решения не способны компенсировать потерю ребенка. Об этом стало известно на странице медучреждения в Instagram (st.annas.hospital).

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Что решили с врачами

Руководство больницы заявило, что после трагедии они обязаны сделать выводы и изменить работу медицинского учреждения. Таким образом, по итогам проверок Минздрава, были приняты определенные кадровые решения.

Так, с врачом, которая осматривала Федишин дома перед госпитализацией, расторгнуты трудовые отношения. Впрочем, в больнице отметили, что это не отменяет необходимости профессиональной оценки действий врача.

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Кроме того, врач, которая вела беременность певицы, в настоящее время не участвует в оказании медицинской помощи пациентам. Поэтому продолжается расследование обстоятельств трагедии, и по его результатам будут приняты соответствующие управленческие решения.

Изменения в больнице

Отмечается, что в больнице Святой Анны были привлечены дополнительные специалисты для круглосуточного проведения УЗИ-диагностики. Также устранена часть недостатков, выявленных Минздравом, и проверяется порядок оказания неотложной помощи и маршруты пациенток.

Руководство учреждения подчеркнуло, что в будущем они планируют организовать дополнительное обучение персонала по распознаванию неотложных состояний, соблюдению протоколов и взаимодействию между службами.

"Планируем привлечь независимых специалистов по акушерству и гинекологии для улучшения работы больницы. Все замечания Минздрава должны быть устранены в установленные сроки. Также будут улучшены условия пребывания в больнице и материально-техническое обеспечение. Об этом мы будем информировать. Наша обязанность — дать ответы на важные вопросы семьи и сделать медицинскую помощь более безопасной для каждой женщины. И мы будем это делать", — заявили в больнице.

Новое сообщение от больницы Святой Анны Фото: Instagram

Кстати, Фокус обратился в больницу Святой Анны во Львове, чтобы получить официальный комментарий по поводу трагедии Ирины Федишин. В настоящее время мы ждем ответ.

Потеря дочери Федишин — что известно

13 октября стало известно, что Ирина и её возлюбленный Виталий потеряли третьего ребёнка, которого они так долго ждали. Мужчина сначала не стал раскрывать подробностей, но попросил молиться за жену и их маленького ангела.

Позже певица впервые смогла рассказать все подробности трагедии, которая с ней произошла и навсегда изменила её жизнь. Как оказалось, из-за тяжёлых осложнений беременности врачам пришлось удалить артистке матку, чтобы спасти ей жизнь.

Ирина Федишин с семьей Фото: irynafedyshyn\Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ирина Федишин впервые спела после трагедии и выпустила новую композицию. Артистка назвала песню "Біль", в которой описала своё состояние после ужасного события в жизни.

Украинский продюсер и супруг певицы – Виталий Човник – поделился новым пронзительным и в то же время откровенным постом о смерти их дочери. Он назвал фамилии врачей, к которым имеет претензии в связи с трагедией.

Кроме того, знаменитость впервые показала, как она выглядит после трагедии. Она каждый день берет себя в руки и учится жить дальше ради своей семьи.