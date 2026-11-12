Смерть дочки Федишин: лікарня відсторонила від роботи ще одну медикиню

Львівська лікарня Святої Анни, в якій співачка Ірина Федишин втратила доньку, усунула ще одну лікарку від надання медичної допомоги пацієнтам. Керівництво заявило, що зробило всі висновки й змінило роботу медзакладу.

У лікарні вкотре висловили щирі співчуття родині Федишин. Втім, там наголосили, що жодні слова, перевірки чи управлінські рішення не здатні компенсувати втрату дитини. Про це стало відомо на сторінці медзакладу в Instagram (st.annas.hospital).

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Що вирішили з лікарями

Керівництво лікарні заявило, що після трагедії вони зобов’язані зробити висновки й змінити роботу медзакладу. Таким чином, за результатами перевірок МОЗ, було ухвалено певні кадрові рішення.

Так, з лікаркою, яка оглядала Федишин вдома до госпіталізації, припинено трудові відносини. Втім, у лікарні зазначили, що це не скасовує необхідності фахової оцінки дій медикині.

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Крім цього, лікарка, яка вела вагітність співачки, наразі не залучена до надання медичної допомоги пацієнтам. Тож триває перевірка обставин трагедії і за її результатами будуть винесені і вжиті управлінські рішення.

Зміни у лікарні

Зазначається, що у лікарні Святої Анни було залучено додаткових спеціалістів для цілодобового надання УЗД-діагностики. Також усунуто частину недоліків, виявлених МОЗ, і перевіряється порядок надання невідкладної допомоги та маршрути пацієнток.

Керівництво закладу наголосило, що в майбутньому вони планують організувати додаткове навчання персоналу щодо розпізнавання невідкладних станів, дотримання протоколів і взаємодії між службами.

"Плануємо залучити незалежних фахівців з акушерства та гінекології до покращення роботи лікарні. Усі зауваження державного нагляду МОЗ маємо усунути у визначені терміни. Також буде покращено умови перебування в лікарні і матеріально-технічне забезпечення. Про це будемо інформувати. Наш обов’язок — дати відповіді на важливі питання родини та зробити медичну допомогу безпечнішою для кожної жінки. І ми будемо це робити", — заявили у лікарні.

Новий допис лікарні Святої Анни Фото: Instagram

До слова, Фокус звернувся до лікарні Святої Анни у Львові, щоб отримати офіційний коментар щодо трагедії Ірини Федишин. Наразі ми очікуємо на відповідь.

Втрата доньки Федишин — що відомо

13 жовтня стало відомо, що Ірина та її коханий Віталій втратили третю дитину, яка була дуже довгоочікувана для них. Чоловік спершу не став розкривати деталей, але попросив молитися за дружину та їхнього маленького ангела.

Згодом співачка вперше змогла розповісти всі подробиці трагедії, яка з нею сталася і назавжди змінила життя. Як виявилось, через важкі ускладнення вагітності лікарям довелося видалити артистці матку, аби врятувати її життя.

Ірина Федишин із родиною Фото: irynafedyshyn\Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ірина Федишин вперше заспівала після трагедії і випустила нову композицію. Артистка назвала пісню "Біль", в якій описала свій стан після жахливої події у житті.

Український продюсер і чоловік співачки – Віталій Човник – поділився новим щемливим і водночас відвертим дописом щодо смерті їхньої донечки. Він назвав прізвища лікарів, до яких має претензії через трагедію.

Крім того, знаменитість вперше показала, як виглядає після трагедії. Вона щодня збирає себе до купи та вчиться жити далі заради своєї родини.