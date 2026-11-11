Ірина Федишин вперше заспівала після смерті доньки і випустила нову пісню (відео)

Українська співачка Ірина Федишин, яка втратила доньку на 35-му тижні вагітності, вперше заспівала після трагедії і випустила нову композицію. Артистка назвала пісню "Біль", в якій описала свій стан після жахливої події у житті.

Федишин презентувала пісню на своєму офіційному YouTube-каналі. Слова композиції торкнулися душі шанувальників артистки. У коментарях люди висловили свої співчуття та побажали сил Ірині. Детальніше — розповість Фокус.

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Нова пісня Ірини Федишин

Співачка випустила першу пісню після трагедії у родині – смерті донечки Вероніки на 35-му тижні вагітності. Нова композиція називається "Біль". Текст написала сама Федишин та її чоловік Віталій Човник.

Пісня Ірини пройняла до глибини душі її прихильників. Вони засипали співачку коментарями і зазначили, що раді знову чути її голос. Багато хто побажав артистці сил пережити страшне горе.

Видео дня

"Нарешті ми тебе почули, хоча не у відео, а в пісні, де багато болю і сліз";

"Дай Боже вам, Ірино, сил пережити це горе, знайти в собі сили жити далі заради дітей і майбутнього України після війни. Як боляче усвідомлювати, що через недалекоглядність і непрофесіоналізм лікарів сталася ця трагедія, яка перекроїла всі плани";

"Ти найкраща! Твій біль – наш біль, твоїх шанувальників. Прийми наші співчуття, любов згладить твій біль, твоя донька в раю… Кріпись, наша зірочко, наша співоча пташко";

"Тримайтеся, через пісню відчувається ваш біль та сум";

"Боже, пісня до мурах… Дай Боже сили волі пережити таку велику біль… Тримайся, дорогенька, люблю тебе… Сльози на очах…".

Втрата доньки Федишин — що відомо

13 жовтня стало відомо, що Ірина та її коханий Віталій втратили третю дитину, яка була дуже довгоочікувана для них. Чоловік спершу не став розкривати деталей, але попросив молитися за дружину та їхнього маленького ангела.

Згодом співачка вперше змогла розповісти всі подробиці трагедії, яка з нею сталася і назавжди змінила життя. Як виявилось, через важкі ускладнення вагітності лікарям довелося видалити артистці матку, аби врятувати її життя.

Родина Федишин Фото: irynafedyshyn\Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Український продюсер і чоловік Ірини Федишин – Віталій Човник – поділився новим щемливим і водночас відвертим дописом щодо смерті їхньої донечки. Він назвав прізвища лікарів, до яких має претензії через трагедію.

Також нещодавно співачка поділилась піснею "Ангелятко". Артистка розповіла, як намагається пережити трагедію.

Крім того, знаменитість вперше показала, як виглядає після трагедії. Вона щодня збирає себе до купи та вчиться жити далі заради своєї родини.