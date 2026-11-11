Ирина Федишин впервые спела после смерти дочери и выпустила новую песню (видео)

Украинская певица Ирина Федишин, потерявшая дочь на 35-й неделе беременности, впервые спела после трагедии и выпустила новую композицию. Артистка назвала песню "Біль", в которой описала свое состояние после ужасного события в жизни.

Федишин представила песню на своем официальном YouTube-канале. Слова композиции коснулись души фанатов артистки. В комментариях люди выразили свои соболезнования и пожелали сил Ирине. Подробнее – расскажет Фокус.

Опрос Как вы относитесь к критике Ирины Федишин за публичность во время беременности? Опрос открыт до Это ее осознанный выбор Нормально, но надо знать меру "Счастье любит тишину" Ничего не знаю об этой ситуации Голосувати

Новая песня Ирины Федишин

Певица выпустила первую песню после трагедии в семье – смерти дочери Вероники на 35 неделе беременности. Новая композиция называется "Біль". Текст написала сама Федишин и ее муж Виталий Човник.

Песня Ирины проникла до глубины души ее поклонников. Они засыпали певицу комментариями и отметили, что рады снова слышать ее голос. Многие пожелали артистке сил пережить страшное горе.

"Наконец-то мы тебя услышали, хотя не в видео, а в песне, где много боли и слез";

"Дай Бог вам, Ирина, сил пережить это горе, найти в себе силы жить дальше ради детей и будущего Украины после войны. Как больно осознавать, что из-за недальновидности и непрофессионализма врачей произошла эта трагедия, которая перекроила все планы";

"Ты лучшая! Твоя боль – наша боль, твоих поклонников. Прими наши соболезнования, любовь сгладит твою боль, твоя дочь в раю… Крепись, наша звездочка, наша певческая птичка";

"Держитесь, через песню чувствуется ваша боль и печаль";

"Боже, песня до мурашек… Дай Бог сил пережить такую большую боль… Держись, дорогая, люблю тебя… Слезы на глазах…".

Видео дня

Потеря дочери Федишин — что известно

13 октября стало известно, что Ирина и ее муж Виталий потеряли третьего ребенка, который был очень долгожданным для них. Мужчина сначала не стал раскрывать деталей, но попросил молиться за жену и их маленького ангела.

Позже певица впервые смогла рассказать все подробности трагедии, которая с ней произошла и навсегда изменила жизнь. Как оказалось, из-за тяжелых осложнений беременности врачам пришлось удалить артистке матку, чтобы спасти ее жизнь.

Семья Федишин Фото: irynafedyshyn\Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинский продюсер и муж Ирины Федишин – Виталий Човник – поделился новым щемящим и одновременно откровенным сообщением о смерти их дочери. Он назвал фамилии врачей, к которым имеет претензии из-за трагедии.

Также недавно певица поделилась песней "Ангелочек". Артистка рассказала, как пытается пережить трагедию.

Кроме того, знаменитость впервые показала, как выглядит после трагедии. Она каждый день собирает себя в кучу и учится жить дальше ради своей семьи.