Ирина Федишин впервые спела после смерти дочери и выпустила новую песню (видео)
Украинская певица Ирина Федишин, потерявшая дочь на 35-й неделе беременности, впервые спела после трагедии и выпустила новую композицию. Артистка назвала песню "Біль", в которой описала свое состояние после ужасного события в жизни.
Федишин представила песню на своем официальном YouTube-канале. Слова композиции коснулись души фанатов артистки. В комментариях люди выразили свои соболезнования и пожелали сил Ирине. Подробнее – расскажет Фокус.
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Новая песня Ирины Федишин
Певица выпустила первую песню после трагедии в семье – смерти дочери Вероники на 35 неделе беременности. Новая композиция называется "Біль". Текст написала сама Федишин и ее муж Виталий Човник.
Песня Ирины проникла до глубины души ее поклонников. Они засыпали певицу комментариями и отметили, что рады снова слышать ее голос. Многие пожелали артистке сил пережить страшное горе.
- "Наконец-то мы тебя услышали, хотя не в видео, а в песне, где много боли и слез";
- "Дай Бог вам, Ирина, сил пережить это горе, найти в себе силы жить дальше ради детей и будущего Украины после войны. Как больно осознавать, что из-за недальновидности и непрофессионализма врачей произошла эта трагедия, которая перекроила все планы";
- "Ты лучшая! Твоя боль – наша боль, твоих поклонников. Прими наши соболезнования, любовь сгладит твою боль, твоя дочь в раю… Крепись, наша звездочка, наша певческая птичка";
- "Держитесь, через песню чувствуется ваша боль и печаль";
- "Боже, песня до мурашек… Дай Бог сил пережить такую большую боль… Держись, дорогая, люблю тебя… Слезы на глазах…".
Потеря дочери Федишин — что известно
13 октября стало известно, что Ирина и ее муж Виталий потеряли третьего ребенка, который был очень долгожданным для них. Мужчина сначала не стал раскрывать деталей, но попросил молиться за жену и их маленького ангела.
Позже певица впервые смогла рассказать все подробности трагедии, которая с ней произошла и навсегда изменила жизнь. Как оказалось, из-за тяжелых осложнений беременности врачам пришлось удалить артистке матку, чтобы спасти ее жизнь.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Украинский продюсер и муж Ирины Федишин – Виталий Човник – поделился новым щемящим и одновременно откровенным сообщением о смерти их дочери. Он назвал фамилии врачей, к которым имеет претензии из-за трагедии.
- Также недавно певица поделилась песней "Ангелочек". Артистка рассказала, как пытается пережить трагедию.
Кроме того, знаменитость впервые показала, как выглядит после трагедии. Она каждый день собирает себя в кучу и учится жить дальше ради своей семьи.