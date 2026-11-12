Анджелина Джоли сбегает из Лос-Анджелеса на фоне тяжелого развода с Питтом, — СМИ

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли решила покинуть Лос-Анджелес. Знаменитость уже приобрела поместье в штате Коннектикут (Восточное побережье США).

В сентябре этого года Джоли продала свой дом в Лос-Анджелесе. Ранее актриса заявляла, что жила там только из-за развода с Брэдом Питтом и планирует уехать, когда все её дети достигнут 18-летнего возраста. Об этом сообщает Page Six.

Джоли уезжает из Лос-Анджелеса

Недвижимость в Лос-Анджелесе актриса приобрела в 2017 году за 24,5 миллиона долларов. В сентябре дом площадью около 1020 квадратных метров был продан за 24,75 млн долларов, хотя изначально Джоли выставила его на продажу за 29,85 миллионов.

Этот роскошный особняк с шестью спальнями и 10 ванными комнатами Джоли приобрела всего через несколько месяцев после разрыва с бывшим мужем Брэдом Питтом. Актриса ранее объясняла, что оставалась в Лос-Анджелесе исключительно из-за семейных обстоятельств — она купила дом, чтобы дети могли быть поближе к отцу.

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Дом Джоли в Лос-Анджелесе Фото: Instagram

Джоли уже неоднократно выражала желание уехать из Лос-Анджелеса. В 2024 году в одном из интервью она сказала: "Я здесь, потому что вынуждена оставаться из-за развода, но как только детям исполнится 18, я смогу уехать".

В другом интервью Джоли говорила, что главной причиной покупки большого поместья в Лос-Анджелесе было желание "быть рядом с отцом детей, который живёт всего в пяти минутах от дома".

Пока неизвестно, где именно находится новое поместье кинозвезды в штате Коннектикут.

Питт и Джоли — громкий развод

Актёрская пара фактически рассталась ещё в 2019 году, однако в течение многих лет после этого продолжались судебные разбирательства по поводу опеки над детьми и совместного бизнеса, а именно поместья-винодельни во Франции.

"Это лишь одна из частей длительного процесса, который начался восемь лет назад. Честно говоря, Анджелина измотана, но она испытывает облегчение от того, что эта часть закончилась", — сказал её адвокат Джеймс Саймон.

У бывших супругов шестеро детей: Меддокс, Пакс, Захара, Шейло и близнецы Нокс и Вивьен. Последние трое — биологические дети звезд.

Джоли и Питт Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Младшая дочь Джоли и Питта — Вивьен — была госпитализирована из-за расстройства пищевого поведения. Это произошло в начале 2026 года. У девушки были проблемы с психическим здоровьем.

Недавно 18-летняя Вивьен официально отказалась от знаменитой фамилии отца. Суд удовлетворил иск девушки, и теперь она называется не Вивьен Маршелин Джоли-Питт, а Вивьен Маршелин Джоли.

Кроме того, Джоли подробно рассказала, как разрыв с Питтом кардинально изменил её карьерные планы и какую решающую роль в её эмоциональном восстановлении сыграли дети.