Анджеліна Джолі тікає з Лос-Анджелеса на тлі тяжкого розлучення з Піттом, — ЗМІ

Відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі вирішила покинути Лос-Анджелес. Знаменитість вже придбала маєток у штаті Коннектикут (Східне узбережжя США).

У вересні цього року Джолі продала свій будинок у Лос-Анджелесі. Раніше акторка заявляла, що жила там лише через розлучення з Бредом Піттом і планує виїхати, коли всі її діти досягнуть 18-річного віку. Про це повідомляє Page Six.

Джолі виїжджає із Лос-Анджелеса

Нерухомість у Лос-Анджелесі акторка придбала у 2017 році за 24,5 мільйона доларів. У вересні будинок площею близько 1020 квадратних метрів було продано за 24,75 млн доларів, хоча спочатку Джолі виставила його на продаж за 29,85 мільйонів.

Цей розкішний особняк із шістьма спальнями та 10 ванними кімнатами Джолі придбала лише через кілька місяців після розриву з колишнім чоловіком Бредом Піттом. Акторка раніше пояснювала, що залишалася в Лос-Анджелесі виключно через сімейні обставини — вона купила будинок, щоб діти могли бути ближче до батька.

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Будинок Джолі у Лос-Анджелесі Фото: Instagram

Джолі вже неодноразово висловлювала бажання покинути Лос-Анджелес. У 2024 році в одному з інтерв’ю вона сказала: "Я тут, бо змушена залишатися через розлучення, але щойно дітям виповниться 18, я зможу поїхати".

В іншому інтерв’ю Джолі говорила, що головною причиною купівлі великого маєтку в Лос-Анджелесі було бажання "бути поруч із батьком дітей, який живе всього за п’ять хвилин від будинку".

Наразі невідомо, де саме розташований новий маєток кінозірки у штаті Коннектикут.

Пітт та Джолі — гучне розлучення

Акторська пара фактично розлучилася ще у 2019 році, проте довгі роки після цього тривали судові процеси за опіку над дітьми та спільний бізнес, а саме маєток-виноробню у Франції.

"Це лише одна частина тривалого процесу, який розпочався вісім років тому. Чесно кажучи, Анджеліна виснажена, але вона відчуває полегшення, що ця частина закінчилася", — казав її адвокат Джеймс Саймон.

У колишніх є шестеро дітей: Меддокс, Пакс, Захара, Шайло та близнюки Нокс і Вів'єн. Останні троє — біологічні спадкоємці зірок.

Джолі та Пітт Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Молодша донька Джолі та Пітта – Вів'єн – пережила госпіталізацію через розлад харчової поведінки. Це сталося на початку 2026 року. У дівчини були проблеми із ментальним здоров'ям.

Нещодавно 18-річна Вів'єн офіційно позбулася батькового знаменитого прізвища. Суд задовольнив позов дівчини і тепер вона зветься не Вів'єн Маршелін Джолі-Пітт, а Вів'єн Маршелін Джолі.

Крім того, Джолі детально описала, як розрив із Піттом кардинально змінив її кар'єрні плани та яку вирішальну роль у її емоційному відновленні зіграли діти.