"Меня поражает,": звезда "Игры престолов" поделился впечатлениями о Киеве и Чернобыле (фото)

Известный датский актёр, звезда сериала "Игра престолов" Николай Костер-Вальдау неожиданно приехал в Украину в конце октября. Он провёл здесь почти две недели, побывав в Киеве и Чернобыле.

В интервью Маричке Падалко "Джейми Ланнистер" вспомнил ту ночь, когда россияне атаковали столицу, а он не знал, что делать в этот момент.

Николай Костер-Вальдау — о Киеве

"Да, было страшно. Тогда я так растерялся. Пошел в укрытие на следующую ночь. Наверное, нужно было и в ту ночь, но мне сказали, что раз уже началось, то поздно", — вспомнил актёр.

В частности, звезда "Игры престолов" назвал Киев красивым и большим европейским городом.

"Как и везде. Если здесь не живешь, легко забыть, что происходит. Думаешь: как здесь красиво. Поворачиваешь за угол — и что-то тебе напоминает. Вот сегодня я смотрел возле отеля. В городах по всему миру много рекламы, да? Возле отеля огромный билборд, а на нём дрон с ракетами. И я такой: интересно… Такие вещи то и дело напоминают: это ненормально. Меня поражает, как люди здесь держатся, продолжают жить. Это очень вдохновляет", — говорит Костер-Вальдау.

Видео дня

Актер подчеркнул, что не может поехать на передовую, ведь там слишком опасно.

О Чернобыле

Кроме того, датский актёр побывал в Чернобыле во время своего визита в Украину.

"Интересная история. Я давно хотел побывать в Чернобыле. Ещё в 22-м году. Тогда я снимал документальный сериал. Хотел в Чернобыль, но из-за войны не получилось. Поэтому мы поехали в Фукусиму в Японии. Мне было очень интересно, что происходит с природой, когда оттуда уходят люди. Даже после радиационного загрязнения", — признался Николай.

В Чернобыле он познакомился с биологом Денисом.

"Это действительно интересно. Ещё одно. Я здесь расспрашивал людей. До аварии все гордились станцией, которая обеспечивала электричеством такую большую часть Украины. И в Фукусиме то же самое. А потом происходит катастрофа... Вот она, человеческая самоуверенность. Как легко поверить в технологии… В Чернобыле было очень-очень интересно. А поехали мы благодаря одному проекту. Там установили солнечные панели, чтобы станция имела постоянное питание независимо от сети и этот огромный объект можно было безопасно обслуживать", — рассказал актер.

Костер-Вальдау в Чернобыле Фото: YouTube-канал Марічки Падалко

По словам актёра, они также собирали деньги на восстановление саркофага, в который попал российский дрон.

"То, что произошло с животным миром, — это невероятно, это вдохновляет", — говорит Николай.

По словам актёра, когда он смотрел сериал от HBO, то даже не думал, что сам увидит Чернобыль.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Николай Костер-Вальдау впервые прокомментировал свой визит в Украину. Знаменитость приехал в Киев и провел ночь в метро, укрываясь от обстрелов.

В сети появились фото, на которых "Джейми Ланнистер" находится в киевском метро во время воздушной тревоги из-за угрозы со стороны россиян. Украинцы начали шутить на эту тему.

Знаменитость показал свой последний день в столице, а также продемонстрировал карту тревог, на которой было видно множество воздушных целей.