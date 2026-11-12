"Мене вражає": зірка "Гри престолів" поділився враженнями від Києва та Чорнобиля (фото)

Відомий данський актор, зірка серіалу "Гра престолів" Ніколай Костер-Вальдау несподівано приїхав до України наприкінці жовтня. Він провів тут майже два тижні, побувавши в Києві та Чорнобилі.

В інтервʼю Марічці Падалко "Джеймі Ланністер" пригадав ніч, під час якої росіяни атакували столицю, а він не знав, що робити в цей момент.

Ніколай Костер-Вальдау — про Київ

"Так, було страшно. Тоді я так розгубився. Пішов в укриття наступної ночі. Мабуть, треба було і тієї, але мені сказали, коли вже почалося, то пізно", — пригадав актор.

Зокрема, зірка "Гри престолів" назвав Київ гарним та великим європейським містом.

"Як і будь-яке інше. Якщо тут не живеш, легко забути, що відбувається. Думаєш: як тут гарно. Звертаєш за ріг — і щось тобі нагадує. От сьогодні я дивився біля готелю. У містах по всьому світу багато реклами, так? Біля готелю величезний білборд, і на ньому дрон з ракетами. І я такий: цікаво… Такі речі раз у раз нагадують: це ненормально. Мене вражає, як люди тут тримаються, продовжують жити. Це дуже надихає", — каже Костер-Вальдау.

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Актор наголосив, що не може поїхати на передову, адже там надто небезпечно.

Про Чорнобиль

Також данський актор відвідав Чорнобиль під час свого візиту до України.

"Цікава річ. Я давно хотів побувати в Чорнобилі. Ще у 22-му році. Тоді я знімав документальний серіал. Хотів у Чорнобиль, але через війну не вийшло. Тому ми поїхали до Фукусіми в Японії. Мені було дуже цікаво, що стається з природою, коли звідти йдуть люди. Навіть після радіаційного забруднення", — зізнався Ніколай.

У Чорнобилі він познайомився з біологом Денисом.

"Це справді цікаво. Ще одне. Я тут питав людей. До аварії була гордість за станцію, яка давала світло такій великій частині України. І у Фукусіми так само. А тоді стається катастрофа... Оце людська самовпевненість. Як легко повірити в технології… У Чорнобилі було дуже-дуже цікаво. А поїхали ми через один проєкт. Там вставновили сонячні панелі, щоб станція мала постійне живлення незалежно від мережі і цей величезний обʼєкт можна було безпечно обслуговувати", — розповів актор.

Костер-Вальдау в Чорнобилі Фото: YouTube-канал Марічки Падалко

За словами актора, вони також збирали гроші на відновлення саркофагу, у який влучив російський дрон.

"Те, що сталося з тваринним світом, це неймовірно, це надихає", — каже Ніколай.

За словами актора, коли він дивився серіал від НВО, то навіть не думав, що сам побачить Чорнобиль.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ніколай Костер-Вальдау вперше прокоментував свій візит до України. Знаменитість приїхав до Києва і провів ніч у метро, ховаючись від обстрілів.

Мережу облетіли фото, на яких "Джеймі Ланністер" перебуває в київському метро під час повітряної тривоги через загрозу з боку росіян. Українці почали жартувати на цю тему.

Знаменитість показав свій останній день у столиці, а також продемонстрував карту тривог, на якій було видно безліч повітряних цілей.