Жена самого богатого человека планеты похвасталась сумочкой в форме дома (фото)

Супруга основателя Amazon Джеффа Безоса, 56-летняя Лорен Санчес, появилась на публике с интересной сумочкой. Аксессуар от Louis Vuitton имеет форму горного домика.

Жену миллиардера заметили с необычным аксессуаром в Нью-Йорке. Сумочка Лорен Санчес стоит около 6 тысяч долларов. Об этом сообщает Page Six.

Как выглядит эксклюзивная сумка

Папарацци запечатлели Лорен, которая вышла из автомобиля в чёрном платье Balenciaga и высоких сапогах. Свой образ знаменитость дополнила солнцезащитными очками и необычной сумкой от бренда Louis Vuitton, стоимость которой составляет 5 950 долларов. Аксессуар выполнен в виде горного домика.

Интересно, что для создания сумки дизайнеры использовали 65 отдельных элементов, а её верхняя часть открывается, образуя отделение для повседневных вещей.

Лорен Санчес с интересной сумкой Фото: Instagram Лорен Санчес с интересной сумкой Фото: Instagram

Отношения Санчес и Безоса — что известно

Лорен Санчес и Джефф Безос поженились в 2025 году в Венеции. На праздновании, которое длилось несколько дней, присутствовало множество знаменитостей, в том числе: Опра Уинфри, Ким Кардашьян, Иванка Трамп, Леонардо Ди Каприо и Том Брэди. По оценкам западных СМИ, стоимость мероприятия составила около 20 миллионов долларов.

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Санчес воспитывает сына Никко Гонсалеса, которого родила в отношениях с бывшим игроком НФЛ Тони Гонсалесом, а также сына Эвана Уайтселла и дочь Эллу Уайтселл от брака с агентом Патриком Уайтселлом.

После свадьбы Санчес также стала мачехой для четырёх детей Безоса от его бывшей жены Маккензи Скотт, с которой он был женат с 1993 по 2019 год. У них трое сыновей и одна дочь. Публично известно только имя старшего сына — Престон, который родился в 2000 году. Имена и даты рождения остальных детей супруги держат в тайне.

Санчес и Безос Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Лорен Санчес поделилась с подписчиками забавным архивным видео из своего телевизионного прошлого. На опубликованных кадрах бывшая ведущая испытывает настоящую панику в прямом эфире из-за маленького насекомого, которое она сначала приняла за таракана.

Также знаменитость поразила поклонников своим естественным обликом, опубликовав селфи практически без макияжа во время отдыха на морском побережье.

Кроме того, жена миллиардера продемонстрировала часы стоимостью в миллионы, которые получила в подарок на свадьбу.