Жена самого богатого человека планеты похвасталась сумочкой в форме дома (фото)
Супруга основателя Amazon Джеффа Безоса, 56-летняя Лорен Санчес, появилась на публике с интересной сумочкой. Аксессуар от Louis Vuitton имеет форму горного домика.
Жену миллиардера заметили с необычным аксессуаром в Нью-Йорке. Сумочка Лорен Санчес стоит около 6 тысяч долларов. Об этом сообщает Page Six.
Как выглядит эксклюзивная сумка
Папарацци запечатлели Лорен, которая вышла из автомобиля в чёрном платье Balenciaga и высоких сапогах. Свой образ знаменитость дополнила солнцезащитными очками и необычной сумкой от бренда Louis Vuitton, стоимость которой составляет 5 950 долларов. Аксессуар выполнен в виде горного домика.
Интересно, что для создания сумки дизайнеры использовали 65 отдельных элементов, а её верхняя часть открывается, образуя отделение для повседневных вещей.
Отношения Санчес и Безоса — что известно
Лорен Санчес и Джефф Безос поженились в 2025 году в Венеции. На праздновании, которое длилось несколько дней, присутствовало множество знаменитостей, в том числе: Опра Уинфри, Ким Кардашьян, Иванка Трамп, Леонардо Ди Каприо и Том Брэди. По оценкам западных СМИ, стоимость мероприятия составила около 20 миллионов долларов.
Санчес воспитывает сына Никко Гонсалеса, которого родила в отношениях с бывшим игроком НФЛ Тони Гонсалесом, а также сына Эвана Уайтселла и дочь Эллу Уайтселл от брака с агентом Патриком Уайтселлом.
После свадьбы Санчес также стала мачехой для четырёх детей Безоса от его бывшей жены Маккензи Скотт, с которой он был женат с 1993 по 2019 год. У них трое сыновей и одна дочь. Публично известно только имя старшего сына — Престон, который родился в 2000 году. Имена и даты рождения остальных детей супруги держат в тайне.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Лорен Санчес поделилась с подписчиками забавным архивным видео из своего телевизионного прошлого. На опубликованных кадрах бывшая ведущая испытывает настоящую панику в прямом эфире из-за маленького насекомого, которое она сначала приняла за таракана.
- Также знаменитость поразила поклонников своим естественным обликом, опубликовав селфи практически без макияжа во время отдыха на морском побережье.
Кроме того, жена миллиардера продемонстрировала часы стоимостью в миллионы, которые получила в подарок на свадьбу.