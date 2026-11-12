UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Жена самого богатого человека планеты похвасталась сумочкой в форме дома (фото)

Лорен Санчес продемонстрировала сумку в форме дома
Лорен Санчес и Джефф Безос | Фото: Instagram

Супруга основателя Amazon Джеффа Безоса, 56-летняя Лорен Санчес, появилась на публике с интересной сумочкой. Аксессуар от Louis Vuitton имеет форму горного домика.

Жену миллиардера заметили с необычным аксессуаром в Нью-Йорке. Сумочка Лорен Санчес стоит около 6 тысяч долларов. Об этом сообщает Page Six.

Как выглядит эксклюзивная сумка

Папарацци запечатлели Лорен, которая вышла из автомобиля в чёрном платье Balenciaga и высоких сапогах. Свой образ знаменитость дополнила солнцезащитными очками и необычной сумкой от бренда Louis Vuitton, стоимость которой составляет 5 950 долларов. Аксессуар выполнен в виде горного домика.

Интересно, что для создания сумки дизайнеры использовали 65 отдельных элементов, а её верхняя часть открывается, образуя отделение для повседневных вещей.

Лорен Санчес с сумкой в форме дома
Лорен Санчес с интересной сумкой
Фото: Instagram
Лорен Санчес с сумкой в форме дома
Лорен Санчес с интересной сумкой
Фото: Instagram

Отношения Санчес и Безоса — что известно

Лорен Санчес и Джефф Безос поженились в 2025 году в Венеции. На праздновании, которое длилось несколько дней, присутствовало множество знаменитостей, в том числе: Опра Уинфри, Ким Кардашьян, Иванка Трамп, Леонардо Ди Каприо и Том Брэди. По оценкам западных СМИ, стоимость мероприятия составила около 20 миллионов долларов.

Видео дня

Санчес воспитывает сына Никко Гонсалеса, которого родила в отношениях с бывшим игроком НФЛ Тони Гонсалесом, а также сына Эвана Уайтселла и дочь Эллу Уайтселл от брака с агентом Патриком Уайтселлом.

После свадьбы Санчес также стала мачехой для четырёх детей Безоса от его бывшей жены Маккензи Скотт, с которой он был женат с 1993 по 2019 год. У них трое сыновей и одна дочь. Публично известно только имя старшего сына — Престон, который родился в 2000 году. Имена и даты рождения остальных детей супруги держат в тайне.

Отношения Санчеса и Безоса
Санчес и Безос
Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

  • Лорен Санчес поделилась с подписчиками забавным архивным видео из своего телевизионного прошлого. На опубликованных кадрах бывшая ведущая испытывает настоящую панику в прямом эфире из-за маленького насекомого, которое она сначала приняла за таракана.
  • Также знаменитость поразила поклонников своим естественным обликом, опубликовав селфи практически без макияжа во время отдыха на морском побережье.

Кроме того, жена миллиардера продемонстрировала часы стоимостью в миллионы, которые получила в подарок на свадьбу.