Дружина найбагатшого чоловіка планети похизувалась сумочкою у формі будинку (фото)
Дружина засновника Amazon Джеффа Безоса, 56-річна Лорен Санчес, з’явилась на публіці із цікавою сумочкою. Аксесуар від Louis Vuitton має форму гірського будиночка.
Дружину мільярдера помітили із незвичним аксесуаром у Нью-Йорку. Сумочка Лорен Санчес коштує близько 6 тисяч доларів. Про це повідомляє Page Six.
Як виглядає ексклюзивна сумка
Папараці піймали на камеру Лорен, яка вийшла із автомобіля у чорній сукні Balenciaga та високих чоботах. Свій образ знаменитість доповнила сонцезахисними окулярами і незвичайною сумкою від бренду Louis Vuitton, вартість якої становить 5 950 доларів. Аксесуар зроблений у вигляді гірського будиночка.
Цікаво, що для створення сумки дизайнери використали 65 окремих елементів, а її дах відкривається, роблячи відділення для повсякденних речей.
Стосунки Санчес і Безоса — що відомо
Лорен Санчес і Джефф Безос одружилися у 2025 році у Венеції. На святкуванні, що тривало кілька днів, було безліч знаменитостей, зокрема: Опра Вінфрі, Кім Кардаш’ян, Іванка Трамп, Леонардо Ді Капріо та Том Брейді. За оцінками західних медіа, вартість події сягнула близько 20 мільйонів доларів.
Санчес виховує сина Нікко Гонсалеса, якого народила у стосунках із колишнім гравцем НФЛ Тоні Гонсалесом, а також сина Евана Уайтселла і доньку Еллу Уайтселл від шлюбу з агентом Патріком Уайтселлом.
Після шлюбу Санчес також стала мачухою для чотирьох дітей Безоса від його колишньої дружини Маккензі Скотт, з якою він був одружений з 1993 до 2019 року. У них троє синів і одна донька. Публічно відоме лише ім’я старшого сина — Престон, який народився у 2000 році. Імена та дати народження інших дітей подружжя тримають у приватності.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Лорен Санчес поділилася з підписниками кумедним архівним відео зі свого телевізійного минулого. На оприлюднених кадрах колишня ведуча переживає справжню паніку в прямому ефірі через маленьку комаху, яку вона спочатку сплутала з тарганом.
- Також знаменитість вразила шанувальників природним виглядом, опублікувавши селфі практично без косметики під час відпочинку на морському узбережжі.
Крім того, дружина мільярдера показала годинник за мільйони, який отримала на весілля.