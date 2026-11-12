Дружина найбагатшого чоловіка планети похизувалась сумочкою у формі будинку (фото)

Дружина засновника Amazon Джеффа Безоса, 56-річна Лорен Санчес, з’явилась на публіці із цікавою сумочкою. Аксесуар від Louis Vuitton має форму гірського будиночка.

Дружину мільярдера помітили із незвичним аксесуаром у Нью-Йорку. Сумочка Лорен Санчес коштує близько 6 тисяч доларів. Про це повідомляє Page Six.

Як виглядає ексклюзивна сумка

Папараці піймали на камеру Лорен, яка вийшла із автомобіля у чорній сукні Balenciaga та високих чоботах. Свій образ знаменитість доповнила сонцезахисними окулярами і незвичайною сумкою від бренду Louis Vuitton, вартість якої становить 5 950 доларів. Аксесуар зроблений у вигляді гірського будиночка.

Цікаво, що для створення сумки дизайнери використали 65 окремих елементів, а її дах відкривається, роблячи відділення для повсякденних речей.

Лорен Санчес з цікавою сумкою Фото: Instagram Лорен Санчес з цікавою сумкою Фото: Instagram

Стосунки Санчес і Безоса — що відомо

Лорен Санчес і Джефф Безос одружилися у 2025 році у Венеції. На святкуванні, що тривало кілька днів, було безліч знаменитостей, зокрема: Опра Вінфрі, Кім Кардаш’ян, Іванка Трамп, Леонардо Ді Капріо та Том Брейді. За оцінками західних медіа, вартість події сягнула близько 20 мільйонів доларів.

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Санчес виховує сина Нікко Гонсалеса, якого народила у стосунках із колишнім гравцем НФЛ Тоні Гонсалесом, а також сина Евана Уайтселла і доньку Еллу Уайтселл від шлюбу з агентом Патріком Уайтселлом.

Після шлюбу Санчес також стала мачухою для чотирьох дітей Безоса від його колишньої дружини Маккензі Скотт, з якою він був одружений з 1993 до 2019 року. У них троє синів і одна донька. Публічно відоме лише ім’я старшого сина — Престон, який народився у 2000 році. Імена та дати народження інших дітей подружжя тримають у приватності.

Санчес і Безос Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Лорен Санчес поділилася з підписниками кумедним архівним відео зі свого телевізійного минулого. На оприлюднених кадрах колишня ведуча переживає справжню паніку в прямому ефірі через маленьку комаху, яку вона спочатку сплутала з тарганом.

Також знаменитість вразила шанувальників природним виглядом, опублікувавши селфі практично без косметики під час відпочинку на морському узбережжі.

Крім того, дружина мільярдера показала годинник за мільйони, який отримала на весілля.