"В нашем доме все по-другому": муж Федишин рассказал, как они переживают потерю

Супруг украинской певицы Ирины Федишин впервые рассказал, как они записывали композицию "Боль" после трагической утраты нерождённой дочери Вероники.

Продюсер Виталий Човник, который активно освещает их историю, чтобы добиться справедливости, признался, что они с женой оба плакали, когда пытались записать в студии песню "Боль".

Ирина Федишин спела после потери дочери

"В последнее время в нашем доме всё по-другому… Те же стены, те же привычные вещи, но совсем другое ощущение жизни. Для меня особенно важно видеть, как после тяжелой утраты Ирина находит в себе силы снова творить. Я сам не знаю, откуда она черпает эту силу. Эта песня родилась тогда, когда Ирина вернулась домой из роддома. Вернулась без нашей дочки… С разбитым сердцем и болью, которую невозможно передать словами", — рассказал Виталий в своих соцсетях.

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Продюсер признался, что видел, сколько слёз было пролито и сколько сил потребовалось Ирине, чтобы переступить порог студии и снова спеть.

"В первый раз она не смогла… Начала петь, но слезы не дали ей продолжить. Казалось бы, для неё это привычное дело. Сколько раз она заходила в студию, становилась перед микрофоном, надевала наушники и начинала петь. Пришла во второй раз и снова не смогла. Но, несмотря на боль и слёзы, она пробовала снова и снова. Не знаю, возможно, именно так творческие люди лечат свою душу", — отметил Виталий.

Ирина Федишин спела после потери дочери

Боль снова накрывала

Продюсер вспомнил, как стоял в студии и смотрел на Ирину.

"Я видел, как тяжело ей давалось каждое слово. Как оживали воспоминания, как боль, которую она пыталась выразить через музыку, снова накрывала её с головой. Она пела и плакала. Я тоже не мог сдержать слёз. И тогда я в очередной раз понял, какую невероятную силу имеет музыка. Иногда она может сказать больше, чем тысячи слов", — написал муж Ирины Федишин.

Виталий выразил надежду, что новая песня поможет кому-то выплакать свою боль от утраты.

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"Спасибо всем за тысячи сообщений и теплые слова. Поверьте, ваша поддержка помогает Ирине пережить этот тяжелый период", — подытожил мужчина.

Фокус обратился в больницу Святой Анны во Львове с просьбой предоставить официальный комментарий. Мы ожидаем ответа.

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