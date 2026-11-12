"Не могу поверить": муж Ирины Федишин рассказал о циничном поступке медиков

Супруг украинской певицы Ирины Федишин, продюсер Виталий Човник, эмоционально отреагировал на заявления больницы о кадровых изменениях.

Накануне стало известно, что по делу о трагической смерти дочери Ирины Федишин были приняты кадровые решения. Львовский роддом сообщил, что одна из врачей больше не работает в учреждении, а другую отстранили от оказания помощи пациенткам.

Супруг Ирины Федишин сделал заявление

В свою очередь, Виталий Човник резко отреагировал на эти новости и в очередной раз задался вопросом, почему изменения ввели так поздно и такой ценой, и кто же понесет ответственность за то, что уже произошло.

"Читаю это официальное обращение и не могу поверить. Теперь вы будете обучать врачей распознавать неотложные состояния? Теперь вы будете совершенствовать соблюдение медицинских протоколов? Теперь обеспечиваете круглосуточную УЗИ-диагностику? А почему не раньше? Неужели для того, чтобы осознать необходимость этих изменений, должна была произойти такая страшная трагедия? Но остается главный вопрос: кто понесет ответственность за недостатки, которые привели к трагедии, за недостатки, которые вы обещаете исправить?" — написал продюсер.

Видео дня

Супруг Ирины Федишин сделал заявление Фото: Instagram

Розыгрыш УЗИ

Более того, по словам Виталия, на второй день после трагедии в семье Федишин больница разыграла бесплатное УЗИ.

"И ещё одно, что поразило меня до глубины души… Я увидел видео, которое директор больницы опубликовала на следующий день после нашей трагедии. На нём проводили бесплатное УЗИ для беременных, состоящих на учёте в больнице. Знаете, как это выглядит для отца, который только что потерял своего ребенка? Больно. Цинично. Невыразимо цинично. Ночью, когда моя жена оказалась в критическом состоянии, в больнице не было дежурного специалиста по УЗИ. А уже на следующий день вы разыгрываете эту услугу как подарок?" — написал Човник.

Супруг Ирины Федишин подчеркнул, что УЗИ — это не просто подарок для красивого видео или рекламы больницы: "Это, прежде всего, важная медицинская диагностика, которая в экстренных ситуациях может помочь врачам принимать жизненно важные решения".

"Почему вы нашли возможность разыгрывать бесплатное УЗИ, но не обеспечили доступность неотложной УЗИ-диагностики ночью, когда она была нужна пациентке?" — спросил Виталий.

Супруг Ирины Федишин сделал заявление Фото: Instagram

Супруг Ирины Федишин сделал заявление Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ирина Федишин, потерявшая дочь на 35-й неделе беременности, впервые спела после трагедии и выпустила новую композицию "Боль".

Виталий Човник поблагодарил людей за поддержку их семьи в тяжелые времена и выразил восхищение силой своей жены.

Кроме того, Федишин рассказала о своих переживаниях в связи с потерей нерожденного ребенка.