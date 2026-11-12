"Не можу повірити": чоловік Ірини Федишин розповів про цинічний вчинок медиків

Чоловік української співачки Ірини Федишин, продюсер Віталій Човник, емоційно відреагував на заяви лікарні про кадрові зміни.

Напередодні стало відомо, що у справі трагічної смерті доньки Ірини Федишин з’явилися кадрові рішення. Львівський пологовий повідомив, що одна з лікарок більше не працює в закладі, а іншу відсторонили від надання допомоги пацієнткам.

Чоловік Ірини Федишин зробив заяву

Натомість Віталій Човник різко сприйняв такі новини та вкотре задався запитанням, чому зміни запровадили так пізно і такою ціною, і хто ж понесе відповідальність за те, що вже сталося.

"Читаю це офіційне звернення і не можу повірити. Тепер ви будете навчати лікарів розпізнавати невідкладні стани? Тепер ви будете вдосконалювати дотримання медичних протоколів? Тепер забезпечуєте цілодобову УЗД-діагностику? А чому не раніше? Невже для того, щоб усвідомити необхідність цих змін, мала статися така страшна трагедія? Але залишається головне запитання: хто понесе відповідальність за недоліки, які призвели до трагедії, за недоліки, які ви обіцяєте виправити?" — написав продюсер.

Видео дня

Чоловік Ірини Федишин зробив заяву Фото: Instagram

Розіграш УЗД

Ба більше, за словами Віталія, лікарня на другий день після трагедії в родині Федишин розіграла безкоштовну УЗД.

"І ще одне, що мене вразило до глибини душі… Я побачив відео, яке директорка лікарні опублікувала наступного дня після нашої трагедії. На ньому розігрували безкоштовне УЗД для вагітних, які перебувають на обліку в лікарні. Знаєте, як це виглядає для батька, який щойно втратив свою дитину? Боляче. Цинічно. Невимовно цинічно. Уночі, коли моя дружина опинилася в критичному стані, у лікарні не було чергового спеціаліста УЗД. А вже наступного дня ви розігруєте цю послугу як подарунок?" — написав Човник.

Чоловік Ірини Федишин наголосив, що УЗД — це не просто подарунок для красивого відео чи реклами лікарні: "Це насамперед важлива медична діагностика, яка в екстрених ситуаціях може допомогти лікарям ухвалювати життєво важливі рішення".

"Чому ви знаходили можливість розігрувати безкоштовне УЗД, але не забезпечили доступність невідкладної УЗД-діагностики вночі, коли вона була потрібна пацієнтці?" — запитав Віталій.

Чоловік Ірини Федишин зробив заяву Фото: Instagram

Чоловік Ірини Федишин зробив заяву Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ірина Федишин, яка втратила доньку на 35-му тижні вагітності, вперше заспівала після трагедії і випустила нову композицію "Біль".

Віталій Човник подякував людям за підтримку їхньої родини у важкі часи та висловив захоплення силою своєї дружини.

Крім того, Федишин розповіла про власні переживання через втрату ненародженої дитини.