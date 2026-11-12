"У нашому дому все по-іншому": чоловік Федишин розказав, як вони переживають втрату

Чоловік української співачки Ірини Федишин уперше розповів, як вони записували композицію "Біль" після трагічної втрати ненародженої донечки Вероніки.

Продюсер Віталій Човник, який активно висвітлює їхню історію, аби добитися справедливості, зізнався, що вони з дружиною двоє плакали, коли намагалися записати на студії пісню "Біль".

Ірина Федишин заспівала після втрати дочки

"Останнім часом у нашому дому все по-іншому… Ті самі стіни, ті самі звичні речі, але зовсім інше відчуття життя. Для мене особливим є бачити, як після важкої втрати, Ірина знаходить у собі сили знову творити. Я сам не знаю, де вона бере цю силу. Ця пісня народилася тоді, коли Ірина повернулася додому з пологового будинку. Повернулася без нашої донечки… З розбитим серцем і болем, який неможливо передати словами", — розповів Віталій у своїх соцмережах.

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Продюсер зізнався, що бачив, скільки сліз було виплакано і скільки сил знадобилося Ірині, аби переступити поріг студії та знову заспівати.

"Першого разу вона не змогла… Почала співати і сльози не дали продовжити. Здавалося б, звична для неї справа. Скільки разів вона заходила у студію, ставала перед мікрофоном, одягала навушники й починала співати. Прийшла вдруге і знову не змогла. Та крізь біль і сльози вона пробувала знову і знову. Не знаю, можливо саме так творчі люди лікують свою душу", — зазначив Віталій.

Ірина Федишин заспівала після втрати дочки

Біль знову накривав

Продюсер пригадав, як стояв у студії й дивився на Ірину.

"Я бачив, як важко їй давалося кожне слово. Як оживали спогади, як біль, який вона намагалася висловити через музику, знову накривав її з головою. Вона співала і плакала. Я теж не міг стримати сліз. І тоді я вкотре зрозумів, яку неймовірну силу має музика. Іноді вона може сказати більше, ніж тисячі слів", — написав чоловік Ірини Федишин.

Віталій висловив сподівання, що нова пісня допоможе комусь виплакати і свій біль втрати.

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"Дякую усім за тисячі повідомлень, теплі слова. Повірте, ваша підтримка допомагає Ірині пройти цей важкий період", — резюмував чоловік.

Фокус звернувся до лікарні Святої Анни у Львові, щоб отримати офіційний коментар. Ми очікуємо на відповідь.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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