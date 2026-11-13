Блогерша Роговенко заговорила из тюрьмы: у нее могут конфисковать дом в США (видео)

Украинская блогерша Влада Роговенко в очередной раз вышла на связь из тюрьмы в США. Она ответила на критику в сети в связи с тем, что для неё запустили сбор средств. Также девушка рассказала о своём доме в Америке, который могут конфисковать из-за проблем с иммиграционной службой.

Роговенко призналась, что сбор средств был рассчитан не на украинскую аудиторию, а на американскую. Её подруга Диана решила собрать деньги для поддержки блогерши, которая в настоящее время находится в тюрьме в США из-за просроченных документов. Об этом Влада рассказала в Instagram-stories (vladyslava_kolesnichenko).

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Роговенко ответила на хейт

По словам блогерши, её близких стали критиковать в сети за желание помочь её семье. Они запустили сбор средств в поддержку Влады, который рассчитан исключительно на американскую аудиторию.

Роговенко отметила, что в США взаимопомощь среди эмигрантов — это совершенно нормальная и распространенная практика. Когда человек попадает под санкции, его близкие и знакомые объединяются, чтобы оказать ему финансовую помощь.

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"У моей подруги Дианы 70 % аудитории из США, ведь она живёт здесь уже более десяти лет. Поэтому этот сбор средств был открыт не для украинской аудитории. Никто не рассчитывал, что эта история разлетится по всему интернету и вызовет столь бурную реакцию. Вы должны прекрасно понимать и осознавать, что это Америка. И здесь расходы на юридическую помощь и решение подобных вопросов могут составлять десятки тысяч долларов. И даже такие суммы в этой ситуации могут закончиться очень быстро", — рассказала Роговенко.

Конфискация дома

Блогерша заявила, что о многих моментах она не может рассказывать публично по рекомендации адвоката. Впрочем, Влада призналась, что на сегодняшний день существует очень высокий риск конфискации её дома в США, который она приобретала в кредит.

Да, жилье могут конфисковать в течение ближайших трёх месяцев. Однако Роговенко вместе с адвокатом хочет растянуть этот срок до полугода.

"Несмотря на то, что там живут мои маленькие дети, риск существует", — подчеркнула Влада.

Кроме того, Роговенко встала на защиту блогеров, на которых также обрушилась волна хейта из-за поддержки Влады. По словам девушки, подруга Стася Макеева ни на минуту не оставила её в беде и помогала как морально, так и финансово.

"И самое главное, этот человек делает это тихо, не афишируя. Если вы ждете от него фотоотчетов — не ждите. Он этого не будет делать. Этот человек не пиарится на мне. Никто не наживается на моей истории", — сказала Роговенко.

Роговенко не выпускают из тюрьмы

Кроме того, блогерша раскритиковала американскую программу U4U для украинцев. По её словам, многие не понимают, с какими неприятностями они могут столкнуться после участия в этой инициативе.

Как оказалось, согласно программе, Роговенко не может выйти из тюрьмы, заплатив залог. Этот пункт прописан в соответствующих документах.

"Когда я радовалась, я думала, что выйду под залог и дальше уже буду на свободе вместе со своими детьми решать все эти иммиграционные вопросы. Но не тут-то было… Чтобы получить право на освобождение под залог, адвокат должен подать запрос в Верховный суд. Рассмотрения этого запроса можно ждать довольно долго. Все зависит от дела, от адвоката, от судьи… Кто-то ждет месяц, кто-то — три месяца, а кто-то может ждать и полгода", — пояснила блогерша.

Впрочем, Влада надеется, что ей удастся решить все вопросы и вернуться к своим детям, по которым она очень скучает.

"Я просто хочу выйти отсюда к своим детям. Это так тяжело. Я так мечтала о девочке, а сейчас пропускаю самые ценные моменты. Я понимаю, что она больше не будет такой маленькой", — подчеркнула Роговенко.

Задержание Роговенко в США — что известно

В начале октября 2026 года стало известно, что Владу Роговенко задержала полиция во Флориде. Блогерша на публике начала ссориться со своим парнем Алексом и трижды ударила его. Из-за этого её сначала доставили в больницу для медицинского осмотра, а затем — в тюрьму.

Позже Влада связалась с нами и призналась, что находилась в состоянии алкогольного опьянения, и правоохранители доставили её в участок для выяснения всех обстоятельств. Впрочем, по словам блогерши, дело уже закрыли.

Впоследствии Роговенко заявила, что до сих пор находится под стражей из-за того, что ею заинтересовалась иммиграционная служба ICE, поскольку у неё уже год как истек срок действия документов.

Влада Роговенко в тюрьме США Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Для Влады Роговенко организовали сбор средств на услуги иммиграционного адвоката и другие расходы. Чтобы добиться освобождения девушки из СИЗО, требуются значительные средства.

Блогерша снова вышла на связь и со слезами на глазах рассказала о своем задержании. Девушка до сих пор находится в тюрьме и не знает, отпустят ли её вообще.

Кстати, подруга Роговенко впервые прокомментировала арест. По словам Владиславы Томпсон, на неё обрушилась волна хейта из-за заключения подруги.