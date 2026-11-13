Блогерка Роговенко заговорила із в'язниці: в неї можуть конфіскувати будинок у США (відео)

Українська блогерка Влада Роговенко вкотре вийшла на зв'язок із в’язниці США. Вона відповіла на критику в мережі через те, що для неї відкрили збір коштів. Також дівчина заговорила про свій будинок в Америці, який можуть конфіскувати через проблеми з міграційною службою.

Роговенко зізналась, що збір коштів був розрахований не на українську аудиторію, а американську. Її подруга Діана вирішила зібрати гроші для підтримки блогерки, яка наразі перебуває у в’язниці США через прострочені документи. Про це Влада розповіла в Instagram-stories (vladyslava_kolesnichenko).

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Роговенко відповіла на хейт

За словами блогерки, її близьких людей почали критикувати у мережі через бажання допомогти її сім'ї. Вони створили збір коштів на підтримку Влади, який розрахований лише на американську аудиторію.

Роговенко зазначила, що в США взаємодопомога серед емігрантів — це абсолютно нормальна і поширена практика. Коли людина опиняється під санкціями, її близькі та знайомі об'єднуються, щоб допомогти їй фінансово.

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"У моєї подруги Діани 70% аудиторії із США, бо вона тут вже понад десять років. Тому цей збір був відкритий не для української аудиторії. Ніхто не розраховував, що ця історія розлетиться по всьому інтернету і отримає настільки бурхливу реакцію. Ви повинні чудово розуміти і усвідомлювати, що це Америка. І тут витрати на юридичну допомогу і вирішення подібних питань можуть становити десятки тисяч доларів. І навіть такі суми в цій ситуації можуть закінчитися дуже швидко", — розповіла Роговенко.

Конфіскація будинку

Блогерка заявила, що багато моментів вона не може розповідати публічно за рекомендацією адвоката. Втім, Влада зізналась, що на сьогодні є дуже великий ризик конфіскації її будинку в США, який вона купувала в кредит.

Так, житло можуть конфіскувати протягом найближчих трьох місяців. Однак Роговенко разом із адвокатом хоче розтягнути це до пів року.

"Попри те, що там живуть мої маленькі діти, ризик існує", — наголосила Влада.

Крім цього, Роговенко заступилася за блогерів, на яких також обрушилася хвиля хейту через підтримку Влади. За словами дівчини, подруга Стася Макєєва ні на мить її не залишила у біді і допомагала як морально, так і фінансово.

"І найголовніше, людина це робить по-тихому, не привселюдно. Якщо ви чекаєте від неї фотозвітів — не чекайте. Вона цього не робитиме. Ця людина не піариться на мені. Ніхто не наживається на моїй історії", — сказала Роговенко.

Роговенко не відпускають із тюрми

До того ж блогерка розкритикувала американську програму U4U для українців. За її словами, багато хто не розуміє, з якими неприємностями вони можуть зіткнутися після використання цієї ініціативи.

Як виявилось, за програмою Роговенко не може вийти із в’язниці, заплативши заставу. Цей пункт прописаний у відповідних документах.

"Коли я раділа, я думала, що вийду під заставу і далі вже буду на волі поряд зі своїми дітьми вирішувати всі ці імміграційні питання. Але не тут було… Щоб отримати право виходу під заставу, адвокат має надати запит до Верховного суду. Розгляд цього запиту можна чекати досить довго. Все залежить від кейсу, від адвоката, від судді… Хтось чекає місяць, хтось — три місяці, хтось і пів року може чекати", — пояснила блогерка.

Втім, Влада сподівається, що вона вирішить усі питання і повернеться до своїх дітей, за якими дуже сумує.

"Я просто хочу звідси вийти до своїх дітей. Це так жорстко. Я так мріяла про дівчинку і зараз я пропускаю найцінніші моменти. Я розумію, що вона більше не буде такою маленькою", — наголосила Роговенко.

Затримання Роговенко у США — що відомо

На початку жовтня 2026 року стало відомо, що Владу Роговенко затримала поліція у Флориді. Блогерка на публіці почала сваритись із хлопцем Алексом і тричі вдарила його. Через це її спочатку доставили до лікарні для медичного огляду, а потім — до в'язниці.

Пізніше Влада вийшла на зв'язок і зізналась, що була у стані алкогольного сп’яніння і правоохоронці забрали її до відділку для з'ясування усіх обставин. Втім, за словами блогерки, справу вже закрили.

Згодом Роговенко заявила, що досі перебуває під вартою через те, що нею зацікавилась імміграційна служба ICE, оскільки в неї вже рік як закінчилися документи.

Влада Роговенко у тюрмі США Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Для Влади Роговенко відкрили збір на імміграційного адвоката та інші витрати. Для того, щоб домогтися звільнення дівчини з СІЗО, потрібні значні кошти.

Блогерка знову вийшла на зв'язок і зі сльозами заговорила про своє затримання. Дівчина досі перебуває у в’язниці і не знає, чи відпустять її взагалі.

До речі, подруга Роговенко вперше прокоментувала арешт. За словами Владислави Томпсон, на неї обрушилась хвиля хейту через ув’язнення приятельки.