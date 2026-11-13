Годовщина смерти Вячеслава Узелкова: что известно о звезде "Зважених та щасливих" (фото)

Два года назад, 9 ноября, ушел из жизни украинский боксер Вячеслав Узелков. Спортсмен перенес серьезную операцию и несколько недель пробыл в коме. Однако сердце знаменитости, к сожалению, остановилось.

Близкие и коллеги вспоминают Узелкова как человека, который любил жизнь и жил ярко. Вячеслав никогда не жалел себя ради других и всегда был в центре внимания. Каким был знаменитый спортсмен и что о нём известно — читайте далее в материале Фокуса.

Важно

Запрет на общение с семьей и истинная причина смерти сына: интервью с мамой Вячеслава Узелкова

Спортивная карьера

Вячеслав Узелков родился 8 апреля 1979 года в городе Винница. Отец будущего чемпиона в семь лет отдал его в секцию по боксу.

Первый успех пришел к боксеру в 1997 году в Бирмингеме, когда он стал чемпионом Европы среди юниоров. Тогда Узелков заработал деньги и погрузился в ночные вечеринки, едва не испортив себе карьеру. Однако его спасла жена Марина Боржемская.

Видео дня

Обычно спортсмен занимался боксом в Украине, однако некоторые бои проводил за рубежом — в США, Монако и Германии.

В одном из поединков Узелков победил техническим нокаутом в седьмом раунде россиянина Артема Вычкина. Тогда Вячеслав завоевал свой первый титул — по версии EBU-EE. Всего за свою карьеру боксер победил четырех представителей РФ.

Кроме того, боксер стал интерконтинентальным чемпионом WBA в полутяжелом весе, а уже через три года смог выйти на бой за полноценный пояс чемпиона мира WBA — для этого нужно было победить казахстанца Бейбута Шуменова. Впрочем, Узелков проиграл.

Кстати, всего спортсмен провел 34 боя на профессиональном ринге, в которых одержал 30 побед, 19 из которых нокаутом, и потерпел 4 поражения.

Боксер Вячеслав Узелков Фото: Instagram Боксер Вячеслав Узелков Фото: Instagram

Карьера на телевидении

Узелков также был звездой телевидения. Он входил в состав жюри шоу "Украина ищет таланты", участвовал в "Танцах со звездами" и стал тренером шоу "Зважені та щасливі".

В последнем проекте Вячеслав зарекомендовал себя как самый успешный наставник за всю историю, ведь именно его подопечному удалось сбросить рекордное количество лишнего веса.

Вячеслав Узелков в проекте "Зважені та щасливі" Фото: Instagram

Личная жизнь

В 1999 году Узелков женился на фитнес-тренере Марине Боржемской. У пары родилось двое детей: дочь Оливия и сын Роберт. Однако в 2021 году они объявили о разводе, заявив, что в их отношениях было много проблем.

Вячеслав Узелков и Марина Боржемская Фото: Instagram

Расставание звездной пары было скандальным, ведь тренер заблокировала боксера в соцсетях и стала избегать общения с ним, как и его дети.

Впоследствии Марина призналась, что Вячеслав часто проявлял неосторожность в общении и был резким. Он не скрывал своего сложного характера, а в браке часто проявлял ревность, что и стало причиной развода.

Вячеслав Узелков с детьми Фото: Instagram Марина Боржемская с детьми Фото: Instagram

Инсульт и смерть

В 2012 году Узелков перенёс инсульт после удара по голове в одном из поединков. Из-за этого у него возникли проблемы с произношением.

В марте 2024 года у спортсмена обнаружили тромб в сердце и аорте, а также гангрену ноги. В апреле Вячеслав перенёс сложную операцию, прошел реабилитацию и получил вторую группу инвалидности.

Впоследствии состояние здоровья Узелкова резко ухудшилось. 1 ноября 2024 года его госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. К сожалению, боксёр скончался 9 ноября.

Вячеслав Узелков в больнице Фото: Instagram Вячеслав Узелков в больнице Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Зинаида Узелкова, мать Вячеслава Узелкова, объяснила, почему запретила бывшей жене сына Марине Боржемской присутствовать на прощании с ним.

Также стало известно, что накануне смерти Вячеслав обвинял свою бывшую жену в том, что из-за неё он 20 лет не общался с родителями.

Как сообщалось, Узелков 20 лет не общался со своей матерью. Уже после развода его отношения с семьёй восстановились. Поэтому последние несколько лет мужчина поддерживал связь с родными.