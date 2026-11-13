Річниця смерті В'ячеслава Узелкова: що відомо про зірку "Зважених і щасливих" (фото)

Два роки тому, 9 листопада, пішов із життя український боксер В'ячеслав Узелков. Спортсмен переніс серйозну операцію і кілька тижнів був у комі. Однак серце знаменитості, на жаль, зупинилось.

Близькі та колеги згадують Узелкова як людину, яка любила життя та жила яскраво. В'ячеслав ніколи не шкодував себе заради інших і завжди був у центрі уваги. Яким був знаменитий спортсмен і що відомо про нього – читайте далі у матеріалі Фокусу.

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Спортивна кар’єра

В'ячеслав Узелков народився 8 квітня 1979 року в місті Вінниця. Батько майбутнього чемпіона у сім років віддав його на секцію з боксу.

Перший успіх прийшов до боксера у 1997 році у Бірмінгемі, коли він став чемпіоном Європи серед юніорів. Тоді Узелков заробив кошти і поринув у нічні вечірки і ледь не зіпсував собі кар'єру. Однак його врятувала дружина Марина Боржемська.

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Зазвичай спортсмен боксував в Україні, проте деякі бої проводив за кордоном – у США, Монако та Німеччині.

В одному поєдинку Узелков переміг технічним нокаутом у сьомому раунді росіянина Артема Вичкіна. Тоді В'ячеслав виграв перший титул – за версією EBU-EE. Загалом за кар'єру боксер переміг чотирьох представників РФ.

Крім цього, боксер став інтерконтинентальним чемпіоном WBA у напівважкій вазі, а вже через три роки зміг вийти на бій за повноцінний пояс чемпіона світу WBA – потрібно було перемогти казахстанця Бейбута Шуменова. Втім, Узелков програв.

До речі, загалом спортсмен провів 34 бої на професійному ринзі, у яких здобув 30 перемог, 19 з яких нокаутом, і зазнав 4 поразок.

Боксер В'ячеслав Узелков Фото: Instagram Боксер В'ячеслав Узелков Фото: Instagram

Кар’єра на телебаченні

Узелков також був зіркою на телебаченні. Він був членом журі програми "Україна має талант", брав участь у "Танцях із зірками" й став тренером шоу "Зважені та щасливі".

В останньому проєкті В'ячеслав зарекомендував себе як найуспішніший наставник за всю історію, адже саме його підопічному вдалося скинути рекордну кількість зайвої ваги.

В'ячеслав Узелков на проєкті "Зважені та щасливі" Фото: Instagram

Особисте життя

У 1999 році Узелков одружився з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською. У пари народилося двоє дітей: донька Олівія і син Роберт. Однак у 2021-му вони оголосили про розлучення, заявивши, що у їхніх стосунках було багато проблем.

В'ячеслав Узелков та Марина Боржемська Фото: Instagram

Розрив зіркової пари був скандальний, адже тренерка заблокувала боксера у соцмережах і почала уникати спілкування з ним, так само, як і його діти.

Згодом Марина зізналась, що В'ячеслав часто демонстрував необережність у спілкуванні і був різким. Він не приховував свого непростого характеру, а в шлюбі часто проявляв ревнощі, що і стало причиною розлучення.

В'ячеслав Узелков із дітьми Фото: Instagram Марина Боржемська з дітьми Фото: Instagram

Інсульт та смерть

У 2012 році Узелков переніс інсульт після удару по голові в одному з поєдинків. Через це у нього з’явились проблеми з вимовою.

У березні 2024-го у спортсмена виявили тромб у серці та аорті, а також гангрену ноги. У квітні В'ячеслав переніс складну операцію, пройшов реабілітацію та отримав другу групу інвалідності.

Згодом стан здоров’я Узелкова різко погіршився. 1 листопада 2024 року його госпіталізували і підключили до апарату штучної вентиляції легень. На жаль, боксер помер 9 листопада.

В'ячеслав Узелков у лікарні Фото: Instagram В'ячеслав Узелков у лікарні Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Зінаїда Узелкова, яка є мамою В’ячеслава Узелкова, пояснила, чому заборонила колишній дружині сина Марині Боржемській бути на прощанні з ним.

Також стало відомо, що напередодні смерті В'ячеслав звинувачував свою колишню дружину в тому, що через неї 20 років не спілкувався з батьками.

Як повідомлялось, Узелков 20 років не спілкувався з рідною мамою. Вже після розлучення його стосунки з родиною відновилися. Тому останні кілька років чоловік підтримував зв'язок з рідними.