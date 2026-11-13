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Річниця смерті В'ячеслава Узелкова: що відомо про зірку "Зважених і щасливих" (фото)

Боксер В'ячеслав Узелков помер
В'ячеслав Узелков | Фото: Instagram

Два роки тому, 9 листопада, пішов із життя український боксер В'ячеслав Узелков. Спортсмен переніс серйозну операцію і кілька тижнів був у комі. Однак серце знаменитості, на жаль, зупинилось.

Близькі та колеги згадують Узелкова як людину, яка любила життя та жила яскраво. В'ячеслав ніколи не шкодував себе заради інших і завжди був у центрі уваги. Яким був знаменитий спортсмен і що відомо про нього – читайте далі у матеріалі Фокусу.

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Спортивна кар’єра

В'ячеслав Узелков народився 8 квітня 1979 року в місті Вінниця. Батько майбутнього чемпіона у сім років віддав його на секцію з боксу.

Перший успіх прийшов до боксера у 1997 році у Бірмінгемі, коли він став чемпіоном Європи серед юніорів. Тоді Узелков заробив кошти і поринув у нічні вечірки і ледь не зіпсував собі кар'єру. Однак його врятувала дружина Марина Боржемська.

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Зазвичай спортсмен боксував в Україні, проте деякі бої проводив за кордоном – у США, Монако та Німеччині.

В одному поєдинку Узелков переміг технічним нокаутом у сьомому раунді росіянина Артема Вичкіна. Тоді В'ячеслав виграв перший титул – за версією EBU-EE. Загалом за кар'єру боксер переміг чотирьох представників РФ.

Крім цього, боксер став інтерконтинентальним чемпіоном WBA у напівважкій вазі, а вже через три роки зміг вийти на бій за повноцінний пояс чемпіона світу WBA – потрібно було перемогти казахстанця Бейбута Шуменова. Втім, Узелков програв.

До речі, загалом спортсмен провів 34 бої на професійному ринзі, у яких здобув 30 перемог, 19 з яких нокаутом, і зазнав 4 поразок.

В'ячеслав Узелков у боксі
Боксер В'ячеслав Узелков
Фото: Instagram
В'ячеслав Узелков у боксі
Боксер В'ячеслав Узелков
Фото: Instagram

Кар’єра на телебаченні

Узелков також був зіркою на телебаченні. Він був членом журі програми "Україна має талант", брав участь у "Танцях із зірками" й став тренером шоу "Зважені та щасливі".

В останньому проєкті В'ячеслав зарекомендував себе як найуспішніший наставник за всю історію, адже саме його підопічному вдалося скинути рекордну кількість зайвої ваги.

В'ячеслав Узелков на телебаченні
В'ячеслав Узелков на проєкті "Зважені та щасливі"
Фото: Instagram

Особисте життя

У 1999 році Узелков одружився з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською. У пари народилося двоє дітей: донька Олівія і син Роберт. Однак у 2021-му вони оголосили про розлучення, заявивши, що у їхніх стосунках було багато проблем.

Як виглядали В'ячеслав Узелков та Марина Боржемська
В'ячеслав Узелков та Марина Боржемська
Фото: Instagram

Розрив зіркової пари був скандальний, адже тренерка заблокувала боксера у соцмережах і почала уникати спілкування з ним, так само, як і його діти.

Згодом Марина зізналась, що В'ячеслав часто демонстрував необережність у спілкуванні і був різким. Він не приховував свого непростого характеру, а в шлюбі часто проявляв ревнощі, що і стало причиною розлучення.

В'ячеслав Узелков
В'ячеслав Узелков із дітьми
Фото: Instagram
В'ячеслав Узелков
Марина Боржемська з дітьми
Фото: Instagram

Інсульт та смерть

У 2012 році Узелков переніс інсульт після удару по голові в одному з поєдинків. Через це у нього з’явились проблеми з вимовою.

У березні 2024-го у спортсмена виявили тромб у серці та аорті, а також гангрену ноги. У квітні В'ячеслав переніс складну операцію, пройшов реабілітацію та отримав другу групу інвалідності.

Згодом стан здоров’я Узелкова різко погіршився. 1 листопада 2024 року його госпіталізували і підключили до апарату штучної вентиляції легень. На жаль, боксер помер 9 листопада.

В'ячеслав Узелков
В'ячеслав Узелков у лікарні
Фото: Instagram
В'ячеслав Узелков
В'ячеслав Узелков у лікарні
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

  • Зінаїда Узелкова, яка є мамою В’ячеслава Узелкова, пояснила, чому заборонила колишній дружині сина Марині Боржемській бути на прощанні з ним.
  • Також стало відомо, що напередодні смерті В'ячеслав звинувачував свою колишню дружину в тому, що через неї 20 років не спілкувався з батьками.

Як повідомлялось, Узелков 20 років не спілкувався з рідною мамою. Вже після розлучення його стосунки з родиною відновилися. Тому останні кілька років чоловік підтримував зв'язок з рідними.