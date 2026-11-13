Сегодня звезду не узнать: легенда 90-х Сестричка Вика показала свой дом в США (фото)

Украинская певица Христина Соловий отправилась на другой континент, чтобы встретиться со звездой 90-х Сестричкой Викой (Викторией Врадий), которая уже более 30 лет живет в США и не имеет страниц в социальных сетях.

24 августа две украинские артистки записали подкаст в доме Сестрички Вики в Калифорнии.

Сестричка Вика в США мечтает об Украине

В частности, Виктория Врадий рассказала о своей мечте снова вернуться в Украину, а именно — в Карпаты.

"У меня есть мечта. Не знаю, сбудется ли она. Когда я почувствую, что уже конец, приехать в Карпаты, обзавестись маленькой хижиной где-нибудь на горе — мне не нужно много, и сколько бы мне ни осталось времени — гулять по лесу. Я лесная мавка. Я так люблю лес, каждое дерево, каждый листочек", — призналась Сестричка Вика.

Сестричка Вика и Христина Соловий Фото: YouTube

Впрочем, это пока только мечты, а не конкретный план.

Виктория также объяснила, почему не ведет страницы в социальных сетях. По словам Сестрички Вики, она "скромный человек", у которого "есть чем заняться".

Видео дня

Сестричка Вика Фото: YouTube

Будущее Украины

В частности, Врадий не сомневается в том, что война закончится, и верит, что у Украины будет светлое будущее.

"Всё будет хорошо. Я чувствую, что всё закончится хорошо для Украины. Я понимаю: ужасные потери, несчастные дети. Я всё это ощущаю, как будто это личное. Но я точно знаю, что Украина будет всегда. Она превыше всего", — говорит звезда 90-х.

Квартира Сестрички Вики в США Фото: YouTube

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинская певица Христина Соловий встретилась со звездой 90-х Сестричкой Викой, которая уже более трёх десятилетий живёт в США.

В украинском сегменте соцсетей разгорелся громкий скандал вокруг фотосессий в маковых полях. Под "горячую руку" попала и Соловий.

Христина рассказала, как политик пытался склонить её к "отношениям в обмен на услугу".