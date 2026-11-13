Сьогодні зірку не впізнати: легенда 90-х Сестричка Віка показала свій дім у США (фото)

Українська співачка Христина Соловій полетіла на інший континент, аби зустрітися із зіркою 90-х Сестричкою Вікою (Вікторія Врадій), яка понад 30 років живе в США та не має сторінок у соцмережах.

Дві українські артистки записали 24 серпня подкаст у будинку Сестрички Віки в Каліфорнії.

Сестричка Віка в США мріє про Україну

Зокрема, Вікторія Врадій розповіла про мрію знову повернутися до України, а саме — у Карпати.

"У мене є мрія. Не знаю, чи вона здійсниться. Як я відчую, що вже кода (кінець, — Ред.), приїхати в Карпати, взяти хатинку десь на горі маленьку, мені не треба багато, і скільки мені лишилося — гуляти по лісу. Я лісова мавка. Я так люблю ліс, кожне дерево, кожен листочок", — зізналася Сестричка Віка.

Сестричка Віка та Христина Соловій Фото: YouTube

Втім, це поки тільки мрії, а не конкретний план.

Вікторія також пояснила, чому не веде сторінок у соціальних мережах. За словами Сестрички Віки, вона "скромна людина", яка "має чим зайнятися".

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Сестричка Віка Фото: YouTube

Майбутнє України

Зокрема, Врадій не сумнівається у закінченні війни та вірить, що Україна матиме світле майбутнє.

"Все буде добре. Я відчуваю, що все скінчиться добре для України. Я розумію, страшені втрати, нещасні діти. Я то все відчуваю, ніби це особисте. Але я точно знаю, що Україна буде завжди. Вона понад усе", — каже зірка 90-х.

Житло Сестрички Віки в США Фото: YouTube

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська співачка Христина Соловій зустрілася із зіркою 90-х Сестричкою Вікою, яка вже понад три десятиліття живе у США.

В українському сегменті соцмереж розгорівся гучний скандал навколо фотосесій у макових полях. Під "гарячу руку" потрапила і Соловій.

Христина зізналася, як політик намагався схилити її до "стосунків за послугу".