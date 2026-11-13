Даша Астафьева рассказала о возлюбленном, который на 13 лет моложе ее (фото)

Украинская певица и общественная деятельница Даша Астафьева дала редкий комментарий о своих отношениях с бойфрендом, который младше её на 13 лет.

В программе "Порадниця" бывшая солистка группы NikitA призналась, что практически не ощущает большой разницы в возрасте, но есть нюансы.

Даша Астафьева — о своём парне

В частности, друзьям знаменитости, среди которых есть люди на 10–12 лет старше её, эта разница послужила поводом для новых шуток.

"У нас ещё и разница в возрасте 13 лет… У друзей появился совершенно новый уровень юмора… Это целая пропасть между нами. И тут, конечно, можно долго рассказывать", — отметила Даша.

Для одной из таких шуток друзья взяли кадры из клипа звезды "Солдат", намекнув, что певица в этом образе могла бы забрать будущего возлюбленного из роддома.

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Общественная деятельница подчеркнула, что старается не поучать своего возлюбленного, ведь ему это было бы неприятно. К тому же есть вещи, в которых бойфренд Астафьевой очень хорошо разбирается, а она — совершенно не ориентируется.

Однажды любимый спросил Дашу, что значит "прокомпостировать билеты", после чего она ему объяснила.

Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

Отметим, что пара познакомилась в спортзале пять лет назад. Парень звезды работает в сфере ИТ, но она не раскрывает его имя.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Даша Астафьева впервые подтвердила факт тяжелой болезни.

Украинская актриса Наталья Сумская, которая в прошлом году читала Радиодиктант национального единства, проанализировала поведение своей преемницы Астафьевой.

Певица, которая в этом году читала "Радиодиктант национального единства", иронично ответила своим критикам.