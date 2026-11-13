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Даша Астафʼєва розповіла про коханого, який на 13 років молодший (фото)

Даша Астаф'єва розповіла про свого бойфренда
Даша Астаф'єва | Фото: Instagram

Українська співачка та громадська діячка Даша Астаф'єва дала рідкісний коментар про свої стосунки з молодшим на 13 років бойфрендом.

У програмі "Порадниця" колишня солістка гурту NikitA зізналася, що практично не відчуває великої різниці у віці, але є нюанси.

Даша Астаф'єва — про свого бойфренда

Зокрема, друзям знаменитості, серед яких є люди на 10–12 років старші за неї, ця різниця дала привід для свіжих жартів.

"У нас ще й різниця 13 років… У друзів народився абсолютно новий пласт гумору… Це ціла прірва між нами. І тут, звісно, можна розігнатися розповідати", — зазначила Даша.

Для одного з таких жартів друзі взяли кадри з кліпу зірки "Солдат" з натяком, що співачка в тому образі могла б забрати майбутнього коханого з пологового будинку.

Громадська діячка наголосила, що намагається не повчати коханого, адже йому було б це неприємно. До того ж, є речі, на яких бойфренд Астафʼєвої дуже добре розуміється, а вона — зовсім не орієнтується.

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Якось коханий запитав Дашу, що означає прокомпостувати квитки, після чого вона пояснила йому.

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва
Фото: instagram.com/da_astafieva

Зазначимо, що пара познайомилася у спортзалі п’ять років тому. Бойфренд зірки працює в ІТ, але його ім’я вона тримає в таємниці.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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