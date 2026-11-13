Даша Астафʼєва розповіла про коханого, який на 13 років молодший (фото)
Українська співачка та громадська діячка Даша Астаф'єва дала рідкісний коментар про свої стосунки з молодшим на 13 років бойфрендом.
У програмі "Порадниця" колишня солістка гурту NikitA зізналася, що практично не відчуває великої різниці у віці, але є нюанси.
Даша Астаф'єва — про свого бойфренда
Зокрема, друзям знаменитості, серед яких є люди на 10–12 років старші за неї, ця різниця дала привід для свіжих жартів.
"У нас ще й різниця 13 років… У друзів народився абсолютно новий пласт гумору… Це ціла прірва між нами. І тут, звісно, можна розігнатися розповідати", — зазначила Даша.
Для одного з таких жартів друзі взяли кадри з кліпу зірки "Солдат" з натяком, що співачка в тому образі могла б забрати майбутнього коханого з пологового будинку.
Громадська діячка наголосила, що намагається не повчати коханого, адже йому було б це неприємно. До того ж, є речі, на яких бойфренд Астафʼєвої дуже добре розуміється, а вона — зовсім не орієнтується.
Якось коханий запитав Дашу, що означає прокомпостувати квитки, після чого вона пояснила йому.
Зазначимо, що пара познайомилася у спортзалі п’ять років тому. Бойфренд зірки працює в ІТ, але його ім’я вона тримає в таємниці.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Даша Астаф’єва вперше підтвердила факт важкої хвороби.
- Українська акторка Наталія Сумська, яка минулого року читала Радіодиктант національної єдності, проаналізувала поведінку своєї наступниці Астафʼєвої.
Співачка, яка читала цього року Радіодиктант національної єдності, іронічно відповіла своїм критикам.