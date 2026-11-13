Каменских со слезами спела о Киеве: украинцы высмеяли ее, вспомнив "кисту" (видео)

Певица Настя Каменских представила отрывок из новой композиции, в которой она спела о возвращении домой. Интересно, что артистка планирует выпустить песню на русском языке. В сети разгорелась бурная дискуссия. Украинцы упрекнули звезду за "кисту".

Соответствующее видео Потап и Настя опубликовали на своём YouTube-канале. Звёздная пара сняла ролик в студии звукозаписи и продемонстрировала отрывок новой песни о Киеве. Подробнее — расскажет Фокус.

Каменских высмеяли за песню о доме

На опубликованном видео видно, как артистка начала петь новую композицию со словами: "Домой, я возвращаюсь домой, чтобы увидеться с тобой. Домой, я возвращаюсь домой, туда, где церкви над водой". Интересно, что песня прозвучала на русском языке.

После этих слов Каменских расплакалась и заявила, что композиция "ужасна". Ей якобы стало больно от слов о доме.

"Мне нельзя плакать… Это очень ужасная песня… Мы придумали такое шоу на эту песню. Я её вообще не могу петь, я всё время плачу. Здесь каждое слово — это память", — сказала знаменитость.

Видео дня

К тому же Каменских рассказала, что скучает по Киеву. Как оказалось, Потап посвятил новую композицию именно столице.

"Я скучаю по тому Киеву, когда папа был жив, когда в метро ещё были жетоны… Эту песню поймут только киевляне, я знаю нескольких киевлян, которые точно расплачутся под эту песню", — подчеркнула певица.

В сети уже успели раскритиковать песню Потапа и Насти. Некоторые назвали певицу "плохой актрисой", а некоторые упомянули её "кисту".

"А что, киста прошла? Такие смешанные чувства";

"Станиславский бы сказал: „Не верю“. Плохая актриса";

"У меня собака каждый день так плачет, когда просит поесть. Говорит, что никогда в жизни не ела. Я ей даже больше верю";

"Даже не прикоснулся к ней. Может, киста заразная";

"Мне стыдно за то, что когда-то их слушал".

Украинцы высмеяли Каменских Фото: Threads Украинцы высмеяли Каменских Фото: Threads Украинцы высмеяли Каменских Фото: Threads

"Киста" Каменских — в чём суть

В интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой Каменских объяснила, почему якобы была вынуждена перейти с украинского языка на русский. По словам певицы, это был вынужденный шаг из-за определенных "проблем со здоровьем" — у неё якобы обнаружили кисту.

"Я пошла к психологу, и он мне говорит: „Вернись к русскому языку, твое тело это не воспринимает“. И дело ведь не в том, кому принадлежит этот язык, это же чисто психосоматика. Давай лучше так: я верю в психосоматику: всё, что с нами происходит, исходит из головы", — заявила Каменских.

После этого артистка вернулась к русскому языку и к своему привычному репертуару. Кстати, языковой вопрос в Украине Каменских назвала "искусственным" и сказала, что, по её мнению, его используют исключительно "в политических целях".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Потап встал на защиту своей жены Насти Каменских. Знаменитость оправдал возлюбленную за её скандальное заявление о "кисте", которая якобы появилась у неё после использования украинского языка.

Недавно певица впервые откровенно заговорила о зависимости от алкоголя и курения. Артистка призналась, что начала курить сигареты с 14 лет, а также часто любила употреблять спиртное.

Кроме того, знаменитость неожиданно заговорила о пластических операциях. Звезда показала своё лицо без макияжа, а также рассказала о своём отношении к ботоксу.