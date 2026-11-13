Каменських зі сльозами заспівала про Київ: українці висміяли її, згадавши "кісту" (відео)

Співачка Настя Каменських показала уривок нової композиції, в якій заспівала про повернення додому. Цікаво, що артистка планує випустити пісню російською мовою. У мережі розгорілась бурхлива дискусія. Українці дорікнули зірці "кістою".

Відповідне відео Потап і Настя оприлюднили на своєму YouTube-каналі. Зіркова пара зняла ролик у студії звукозапису і продемонструвала уривок нової пісні про Київ. Детальніше – розповість Фокус.

Каменських висміяли за пісню про дім

На опублікованому відео можна побачити, як артистка почала співати нову композицію зі словами: "Додому, я повертаюся додому, щоб побачитися з тобою. Додому, я повертаюся додому, там де церкви над водою". Цікаво, що пісня прозвучала російською мовою.

Після цих слів Каменських розплакалась і заявила, що композиція "жахлива". Їй нібито стало боляче від слів про дім.

"Мені не можна плакати… Це дуже жахлива пісня… Ми придумали таке шоу на цій пісні. Я її взагалі не можу співати, я весь час плачу. Тут кожне слово – це пам'ять", — сказала знаменитість.

Видео дня

До того ж Каменських заговорила про те, що сумує за Києвом. Як виявилось, нову композицію Потап присвятив саме столиці.

"Сумую за тим Києвом, коли був живий тато, коли в метро були ще жетони… Цю пісню зрозуміють тільки кияни, я знаю кількох киян, які точно розплачуться під цю пісню", — наголосила співачка.

У мережі вже встигли розкритикувати пісню Потапа і Насті. Дехто назвав співачку "поганою акторкою", а дехто згадав її "кісту".

"А що кіста пройшла? Такі двоякі емоції";

"Станіславський би сказав "Не вірю". Погана актьорочка";

"У мене так собака щодня плаче, коли просить їсти. Каже, що ніколи в житті не їла. Я їй навіть більше вірю";

"Навіть не торкнувся до неї. Може, кіста заразна";

"Мені соромно за те, що колись їх слухав".

Українці висміяли Каменських Фото: Threads Українці висміяли Каменських Фото: Threads Українці висміяли Каменських Фото: Threads

"Кіста" Каменських — у чому суть

В інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій Каменських пояснила, чому нібито була змушена перейти з українською мови на російську. За словами співачки, це був вимушений крок через певні "проблеми зі здоров'ям" – у неї начебто знайшли кісту.

"Я пішла до психолога, і він мені каже: "Повертайся до російської мови, твоє тіло не сприймає це". І річ же не в тому, кому належить ця мова, це ж суто психосоматика. Давай краще так, я вірю у психосоматику: все, що з нами відбувається, йде з голови", — заявляла Каменських.

Після цього артистка повернулася до російської мови і до свого звичного репертуару. До речі, мовне питання в Україні Каменських назвала "штучним" і сказала, що думає, наче його використовують лише "у політичних цілях".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Потап став на захист дружини Насті Каменських. Знаменитість виправдав кохану за її скандальну заяву про "кісту", яка нібито у неї з'явилась після використання української мови.

Нещодавно співачка вперше відверто заговорила про залежність від алкоголю та паління. Артистка зізналась, що почала курити сигарети з 14 років, а також часто любила вживати спиртне.

Крім того, знаменитість раптово заговорила про пластичні операції. Зірка продемонструвала своє обличчя без макіяжу, а також розповіла про ставлення до ботоксу.