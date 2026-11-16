Ирина Федишин сняла клип после потери дочери и ответила критикам (видео)

Украинская певица Ирина Федишин полностью вернулась к творчеству после потери дочери месяц назад — она не просто записала песню о своей скорби, но и сняла клип на неё.

В частности, Ирина ответила потенциальным критикам, высказывавшимся по поводу её быстрого возвращения в музыку. "Ведь идти дальше — не значит, что мне уже не больно, не значит оставлять позади тех, кого любишь", — подчеркнула знаменитость.

Ирина Федишин сняла клип

"Этот ноябрь должен был быть совсем другим. Именно в эти дни я должна была готовиться к самой счастливой встрече — рождению нашей дочки. Мы так ждали этого момента… Но сегодня вместо заветного счастья мое сердце учится жить с болью, для которой нет слов. И сегодня я впервые решаюсь выразить её через музыку. Я возвращаюсь к творчеству", — объявила артистка.

Ирина извинилась перед поклонниками за то, что на этот раз получилась "такая песня", а не радостная, и вспомнила, как трудно было снова петь.

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"Она родилась из моей боли, из чувств, которые невозможно передать словами. Сердце выскакивало из груди, когда я пришла в студию. Как же это было трудно — когда слёзы сильнее голоса. Но я стараюсь жить дальше. Я лечу свою боль молитвами, любовью своих родных, вашей поддержкой и музыкой. Ведь именно музыка обладает удивительной силой — трогать душу и лечить то, чего не видно глазами", — призналась Федишин.

Певица также надеется, что песня поможет кому-то пережить свою боль и выплакаться.

"Не теряйте веру и не позволяйте боли лишить вас всего света. Я знаю, сколько людей сегодня поддерживают меня. Так много ваших сообщений и теплых слов. Спасибо каждому из вас. Вы даже не представляете, насколько это важно для меня", — обратилась к поклонникам звезда.

Кроме того, Ирина Федишин ответила потенциальным хейтерам, критикующим её возвращение в музыку.

"Я знаю, что найдутся и те, кто скажет: "Она уже встала? Уже поёт? Уже записывает песни, снимает клипы? Неужели так быстро вернулась к жизни?" И я хочу ответить… Да. Я встаю. И я иду дальше. Я возвращаюсь. Потому что идти дальше — не значит, что мне уже не больно, не значит оставлять позади тех, кого любишь. Это значит нести эту любовь в своём сердце и продолжать жить", — подчеркнула певица.

Клип Ирины Федишин на песню "Боль"

Обращение мужа Ирины Федишин

Тем временем Виталий Човник поблагодарил жену за то, что она нашла в себе силы снова спеть.

"Ирина, спасибо тебе за то, что, несмотря на всю боль, ты всё-таки нашла в себе силы и решилась спеть эту песню. Я знаю, как нелегко тебе было сделать этот шаг. Знаю, сколько слёз и переживаний за каждым словом. Спасибо тебе за то, что находишь в себе силы идти дальше. За то, что не сдаёшься, даже когда так тяжело", — написал продюсер.

Виталий подчеркнул, что он всегда рядом.

"Мы пережили то, чего никогда не должны были пережить… Но мы есть друг у друга. И дальше тоже пойдем вместе. Я люблю тебя. И всегда буду рядом", — добавил Човник.

В свою очередь Ирина поблагодарила своего возлюбленного за поддержку и за то, как он старается вывести её из тяжёлого состояния, прося хотя бы об одной улыбке в день.

Ирина Федишин обратилась к мужу Фото: Instagram

"Спасибо, что ты не торопишь меня, не спешишь и даёшь мне возможность самой почувствовать, когда я готова сделать следующий шаг", — написала артистка.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Муж Ирины Федишин впервые рассказал, как они записывали композицию "Боль".

Виталий Човник эмоционально отреагировал на заявления больницы о кадровых изменениях после случившейся с ними трагедии.

Продюсер назвал фамилии конкретных врачей, которых он обвиняет в смерти их дочери.