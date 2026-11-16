Ірина Федишин зняла кліп після втрати дочки та відповіла критикам (відео)

Українська співачка Ірина Федишин повноцінно повернулася до творчості після втрати донечки місяць тому — вона не просто записала пісню про свій біль, а й зняла кліп до неї.

Зокрема, Ірина відповіла потенційним критикам її швидкого повернення до музики. "Бо йти далі — не означає, що мені вже не болить, не означає залишати позаду тих, кого любиш", — наголосила знаменитість.

Ірина Федишин зняла кліп

"Цей листопад мав бути зовсім іншим. Саме в ці дні я мала готуватися до найщасливішої зустрічі — народження нашої донечки. Ми так чекали цієї миті… Але сьогодні замість омріяного щастя моє серце вчиться жити з болем, для якого немає слів. І сьогодні я вперше наважуюся висловити його через музику. Я повертаюся до творчості", — оголосила артистка.

Ірина попросила в прихильників вибачення за те, що цього разу вийшла "така пісня", а не радісна, та пригадала, як важко було знову заспівати.

Видео дня

"Вона народилася з мого болю, з почуттів, які неможливо передати словами. Моє серце вискакувало з грудей, коли я прийшла у студію. Як це було важко зробити, коли сльози сильніші за голос. Та я стараюся жити далі. Я лікую свій біль молитвами, любовʼю своїх рідних, вашою підтримкою і музикою. Бо саме музика має дивовижну силу — торкатися душі й лікувати те, чого не видно очима", — зізналася Федишин.

Співачка також сподівається, що пісня допоможе комусь пережити свій біль та виплакати те, що всередині.

"Не втрачайте віри й не дозволяйте болю забрати у вас усе світло. Я знаю, скільки людей сьогодні підтримують мене. Так багато ваших повідомлень і теплих слів. Дякую кожному з вас. Ви навіть не уявляєте, наскільки це важливо для мене", — звернулася до фанатів зірка.

Окремо Ірина Федишин відповіла потенційним хейтерам її повернення до музики.

"Я знаю, що знайдуться й ті, хто скаже: "Вона вже встала? Вже співає? Вже записує пісні, знімає кліпи? Невже так швидко повернулася до життя?" І я хочу відповісти… Так. Я встаю. І я йду далі. Я повертаюся. Бо йти далі — не означає, що мені вже не болить, не означає залишати позаду тих, кого любиш. Це означає нести цю любов у своєму серці й продовжувати жити", — наголосила співачка.

Кліп Ірини Федишин на пісню "Біль"

Звернення чоловіка Ірини Федишин

Тим часом Віталій Човник подякував дружині за сили знову заспівати.

"Ірино, дякую тобі, що попри весь біль ти все-таки знайшла в собі сили й наважилася заспівати цю пісню. Я знаю, як непросто тобі було зробити цей крок. Знаю, скільки сліз і переживань за кожним словом. Дякую тобі, що знаходиш сили йти далі. Що не здаєшся, навіть коли так важко", — написав продюсер.

Віталій наголосив, що він завжди поруч.

"Ми пройшли через те, чого ніколи не мали б пережити… Але ми є одне в одного. І далі теж підемо разом. Я люблю тебе. І завжди буду поруч", — додав Човник.

Натомість Ірина подякувала своєму коханому за підтримку та те, як він намагається витягувати її з важкого стану, просячи хоча би про одну посмішку на день.

Ірина Федишин звернулася до чоловіка Фото: Instagram

"Дякую, що ти не підганяєш мене, не поспішаєш і даєш можливість самій відчути, коли я готова зробити наступний крок", — написала артистка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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