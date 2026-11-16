Ірина Федишин зняла кліп після втрати дочки та відповіла критикам (відео)
Українська співачка Ірина Федишин повноцінно повернулася до творчості після втрати донечки місяць тому — вона не просто записала пісню про свій біль, а й зняла кліп до неї.
Зокрема, Ірина відповіла потенційним критикам її швидкого повернення до музики. "Бо йти далі — не означає, що мені вже не болить, не означає залишати позаду тих, кого любиш", — наголосила знаменитість.
Ірина Федишин зняла кліп
"Цей листопад мав бути зовсім іншим. Саме в ці дні я мала готуватися до найщасливішої зустрічі — народження нашої донечки. Ми так чекали цієї миті… Але сьогодні замість омріяного щастя моє серце вчиться жити з болем, для якого немає слів. І сьогодні я вперше наважуюся висловити його через музику. Я повертаюся до творчості", — оголосила артистка.
Ірина попросила в прихильників вибачення за те, що цього разу вийшла "така пісня", а не радісна, та пригадала, як важко було знову заспівати.
"Вона народилася з мого болю, з почуттів, які неможливо передати словами. Моє серце вискакувало з грудей, коли я прийшла у студію. Як це було важко зробити, коли сльози сильніші за голос. Та я стараюся жити далі. Я лікую свій біль молитвами, любовʼю своїх рідних, вашою підтримкою і музикою. Бо саме музика має дивовижну силу — торкатися душі й лікувати те, чого не видно очима", — зізналася Федишин.
Співачка також сподівається, що пісня допоможе комусь пережити свій біль та виплакати те, що всередині.
"Не втрачайте віри й не дозволяйте болю забрати у вас усе світло. Я знаю, скільки людей сьогодні підтримують мене. Так багато ваших повідомлень і теплих слів. Дякую кожному з вас. Ви навіть не уявляєте, наскільки це важливо для мене", — звернулася до фанатів зірка.
Окремо Ірина Федишин відповіла потенційним хейтерам її повернення до музики.
"Я знаю, що знайдуться й ті, хто скаже: "Вона вже встала? Вже співає? Вже записує пісні, знімає кліпи? Невже так швидко повернулася до життя?" І я хочу відповісти… Так. Я встаю. І я йду далі. Я повертаюся. Бо йти далі — не означає, що мені вже не болить, не означає залишати позаду тих, кого любиш. Це означає нести цю любов у своєму серці й продовжувати жити", — наголосила співачка.
Звернення чоловіка Ірини Федишин
Тим часом Віталій Човник подякував дружині за сили знову заспівати.
"Ірино, дякую тобі, що попри весь біль ти все-таки знайшла в собі сили й наважилася заспівати цю пісню. Я знаю, як непросто тобі було зробити цей крок. Знаю, скільки сліз і переживань за кожним словом. Дякую тобі, що знаходиш сили йти далі. Що не здаєшся, навіть коли так важко", — написав продюсер.
Віталій наголосив, що він завжди поруч.
"Ми пройшли через те, чого ніколи не мали б пережити… Але ми є одне в одного. І далі теж підемо разом. Я люблю тебе. І завжди буду поруч", — додав Човник.
Натомість Ірина подякувала своєму коханому за підтримку та те, як він намагається витягувати її з важкого стану, просячи хоча би про одну посмішку на день.
"Дякую, що ти не підганяєш мене, не поспішаєш і даєш можливість самій відчути, коли я готова зробити наступний крок", — написала артистка.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Чоловік Ірини Федишин уперше розповів, як вони записували композицію "Біль".
- Віталій Човник емоційно відреагував на заяви лікарні про кадрові зміни після їхньої трагедії.
Продюсер назвав прізвища конкретних лікарів, яких звинувачує у смерті їхньої донечки.