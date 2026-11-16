Степану Гизе – 67: после смерти народного артиста разгорелись громкие скандалы

Сегодня, 16 ноября, легендарному украинскому певцу Степану Гиге должно было исполниться 67 лет. К сожалению, артист ушел из жизни 12 декабря 2025 года. Знаменитость был известен многими хитами, которые пела вся страна. Однако после смерти звезды вокруг его композиций разгорелись настоящие скандалы.

Так, недавно украинская певица Fiїnka рассказала о скандале вокруг песни Степана Гиги "Вівтар", кавер на которую она выпустила. Как оказалось, дети артиста запретили исполнять этот хит на концертах других исполнителей.

Кроме того, блогерша Анастасия Арбузова показала могилу Гиги и опубликовала видео, снятое на кладбище. После этого разгорелась дискуссия.

О самых громких скандалах после смерти Гиги — читайте далее в материале Фокуса.

Скандал вокруг песни "Вівтр"

Украинская певица Fiїnka рассказала о скандале вокруг песни Гиги "Вівтар", кавер на которую она выпустила. Оказывается, организуя концерт памяти исполнителя с каверами на его песни в исполнении современных певцов, его семья поставила условие — не выпускать и нигде больше не исполнять их.

Видео дня

Впрочем, Fiїnka договорилась с родными Гиги о распределении роялти в соотношении 1 к 1 за разрешение официально выпустить этот трек. При этом исполнение песни на концертах запрещено, и певица лишь однажды сделала исключение, за что получила предупреждение.

По её словам, Никита Киселёв, который выпустил и исполняет на концертах свою версию "Вівтаря", не соблюдает договоренности с семьёй Гиги.

"Я не знала, что там все будут повторять песни. Для всех артистов это стало сюрпризом, что там по двое, трое будут петь одну и ту же песню. Никита Киселев и Ivan NAVI спели. И наша договоренность была устной: мы споем и всё. Её нельзя выпускать, с ней ничего нельзя делать. Это исключительно для вечера памяти", — вспомнила певица.

Киселев также стал популярным в сети со своей версией, однако он ещё и снял клип к песне и исполняет её на своих концертах.

"Сразу скажу, что насчёт Никиты я понятия не имею. У меня к нему нет ни претензий, ни вопросов. По крайней мере, Никита Киселёв благодаря этому сейчас сделал карьеру. У него действительно получилось. Но смотрю, он снял и клип. И мне выдает кучу таргетов, что он продает концерты под эту песню", – сказала Fiїnka.

Тем временем семья Гиги убеждала певицу, что они подали в суд на Киселёва.

"А семья Гиги говорит мне, что они подали на него в суд за использование песни. То есть что мне нельзя её использовать, потому что на меня тоже подадут в суд. Ну, я же добропорядочный артист. Они говорят, что это наша, ну, наша такая просьба. Папа не хотел, чтобы пели. С Никитой, типа, из-за меня судятся. Всё, я её не исполняю. Уважаю их просьбу. А Никита поёт и поёт повсюду. Получается, кого-то немного обманули", — рассказала звезда.

Позиция Киселёва

Певец вышел на связь и прокомментировал скандал. По его словам, у него есть все необходимые документы, подписанные правообладателями композиции.

"Использование песни оформлено документально и осуществляется официально, с соблюдением всех согласованных условий. Релиз состоялся через лейбл, на котором Степан выпускал свои альбомы при жизни, а весь процесс сопровождался постоянным общением с юристами", — заявил артист.

Кроме того, Киселев отметил, что в системе нет исков против него. Он с уважением относится к творческому наследию Степана Гиги и его семьи.

"Прошу не спекулировать на эту тему и не распространять непроверенную информацию", — подчеркнул певец.

Реакция семьи Гиги

Квитослава Гига вышла на связь после того, как вокруг их семьи разгорелся скандал, связанный с авторскими правами.

"Долго думали, стоит ли вообще что-то писать. Но учитывая то, что сейчас происходит в информационном пространстве, хотим сказать несколько слов. Еще не прошел и год, как ушел из жизни наш папа, Степан Гига. И нам очень больно видеть, как вокруг его имени и нашей семьи сегодня возникают публичные конфликты", — заявила Квитослава.

Певица подчеркнула, что организацией концерта в память о её отце в Киеве полностью занимались организаторы, которые на протяжении нескольких лет работали с ним. Именно они, по словам Квитославы, вели переговоры с артистами и их менеджерами и согласовывали условия участия.

"В то время мы переживали самый тяжелый период в своей жизни. Мы доверились людям, которых давно знали, и были уверены, что все договоренности с участниками концерта были должным образом согласованы. К сожалению, уже после концерта выяснилось, что между ожиданиями отдельных артистов и тем, о чём нам сообщали, есть расхождения. Для нас это также стало неожиданностью", — отметила дочь Гиги.

Квитослава добавила, что они никогда не ставили перед собой цель кого-то обидеть или принизить труд артистов. Дочь певца подчеркнула, что песни её отца — это не просто известные хиты, а его жизнь, многолетний труд и творческое наследие, за которое сегодня отвечает его семья.

"Мы открыты для спокойного диалога и цивилизованного решения всех вопросов. Но очень хочется, чтобы в этой ситуации оставалось место для взаимного уважения. Ведь за всеми этими обсуждениями стоит семья, которая до сих пор учится жить без самого дорогого человека", — добавила Квитослава.

Дети Степана Гиги Фото: Instagram

Скандал вокруг могилы Гиги

Украинская блогерша Анастасия Арбузова побывала на могиле Степана Гиги и опубликовала видео, снятое на кладбище. На кадрах видно, что могила ухожена, а поклонники украсили её цветами. Впрочем, сеть резко отреагировала на поведение самой инфлюенсерши, которая, судя по всему, вела себя слишком весело.

"Друзья, посмотрите, что я нашла! Здесь похоронен Степан Гига. Кстати, мы искали где-то час, но не могли найти. Мы уже шли домой, я говорю: "Смотри!" — рассказала в видео Арбузова.

Блогерша обратила внимание на то, что место захоронения находится в ухоженном состоянии. Она отметила, что здесь много цветов, свечей и портретов исполнителя.

Впрочем, подписчиков удивило поведение Арбузовой. По их мнению, на кадрах она была чересчур веселой и смеялась, хотя это не совсем уместно.

Позиция блогерши

В беседе с Фокусом Анастасия Арбузова ответила на критику.

"Да они какие-то сумасшедшие… Они пишут, что хотят. Зайдите вообще на мой Facebook: они там вообще под всеми видео пишут такие комментарии. Эта аудитория просто такая, злобная, знаете, негативная. Если сравнивать с аудиторией в Instagram, например, где я вообще редко подвергаюсь критике, а там, ну, это просто один сплошной какой-то дикий ужас", – рассказала Анастасия.

Она отметила, что не имела злого умысла.

"Какое-то советское мышление, что на кладбище все должны плакать, что на кладбище должна царить скорбь, что кладбище – это место страданий, понимаете? Я к этому отношусь немного по-другому. Смерть – это начало нового. Ну, я сама недавно похоронила человека за свой счет, я понимаю, что такое похороны. Понимаю, что такое кладбище, но у них действительно какое-то советское мышление! Думают, что на кладбище все должны плакать и все должны убиваться от горя", – объясняет Анастасия.

В частности, сама артистка выступает за то, чтобы людей кремировать, если у них нет выдающихся достижений в своей сфере.

"Зачем занимать место на кладбище, если можно просто кремировать человека. Забрать прах и развеять его где угодно? Зачем эти памятники, постаменты? Ну, ладно, если это какой-то великий человек: певец, композитор, то да, еще Бог с ним", – отметила она.

Могила Степана Гиги Фото: Instagram

Певца "кинули" дети Гиги

Дети Гиги оказались в центре еще одного публичного скандала. Так, после концерта памяти Гиги Виталий Лобач, который выступал там с песней "Третий тост", обвинил семью в невыполнении обещаний относительно урегулирования прав на выпуск этой композиции.

Певец заявил, что согласился выступить на концерте памяти Степана Петровича из уважения к артисту, а подготовка проходила за его счет. Впрочем, впоследствии возникло недоразумение.

"До и во время подготовки никаких ограничений относительно дальнейшего исполнения или использования песни озвучено не было. Более того, на самом концерте я получил заверения от Квитославы Гиги, что этот вопрос будет урегулирован", — рассказал музыкант.

По словам Лобача, родственники Степана Гиги заявили, что его выступление на концерте было "подарком семье".

"Возникает логичный вопрос: если это был подарок, почему об этом не сообщили до концерта, когда я вкладывал свои средства, время и труд? Также непонятно, почему в рамках одного концерта к разным артистам были применены разные условия относительно дальнейшего использования песен", — добавил артист.

Виталий подчеркнул, что не хочет устраивать громких конфликтов, а стремится лишь получить от семьи Гиги "прозрачное объяснение этой ситуации".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Дети Степана Гиги — Степан и Квитослава — назвали причину смерти своего отца. По их словам, они долгое время боролись с тяжелой болезнью, много разговаривали и строили планы.

Также дочь и сын украинского певца впервые после смерти отца обратились к украинцам с проникновенным призывом почтить его память. Они поблагодарили всех за поддержку и объявили, что продолжают дело отца.

Кроме того, Иво Бобул прокомментировал смерть Степана Гиги, упрекнув его за то, что тот "так относился" к себе. Также он раскритиковал композитора Ярослава Боруту, который "поставил в неловкое положение" артистов из-за похорон исполнителя.