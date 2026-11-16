Степану Гізі – 67: після смерті народного артиста розгорілися гучні скандали

Сьогодні, 16 листопада, легендарному українському співаку Степану Гізі мало б виповнитися 67 років. На жаль, артист пішов із життя 12 грудня 2025 року. Знаменитість був відомий багатьма хітами, які співала вся країна. Однак після смерті зірки навколо його композицій розгорілись справжні скандали.

Так, нещодавно українська співачка Fiїnka розповіла про скандал навколо пісні Степана Гіги "Вівтар", кавер на яку вона випустила. Як виявилось, діти артиста заборонили співати хіт на концертах інших виконавців.

Крім цього, блогерка Анастасія Арбузова показала могилу Гіги і опублікувала відео, зроблене на цвинтарі. Після цього розгорілась дискусія.

Про найгучніші скандали після смерті Гіги – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Скандал навколо пісні "Вівтар"

Українська співачка Fiїnka розповіла про скандал навколо пісні Гіги "Вівтар", кавер на яку вона випустила. Виявляється, організовуючи концерт пам’яті виконавця з каверами на його пісні у виконанні сучасних співаків, його родина поставила умову — не випускати та ніде більше не виконувати їх.

Видео дня

Втім, Fiїnka домовилася з рідними Гіги про розподіл роялті 1 до 1 за дозвіл офіційно випустити цей трек. При цьому виконання пісні на концертах заборонено, і співачка лише раз зробила виняток, за що отримала попередження.

За її словами, домовленостей з родиною Гіги не дотримується Нікіта Кисельов, який випустив і виконує на концертах свою версію "Вівтаря".

"Я не знала, що там будуть усі повторюватися пісні. Це ніхто… Це для всіх артистів був сюрприз, що там по двоє, троє будуть одну і ту саму пісню співати. Нікіта Кісельов та Ivan NAVI заспівали. І наша домовленість була усна така, що ми заспіваємо і все. Її не можна випускати, з нею нічого не може робити. Це тільки виключно для вечора пам’яті", — пригадала співачка.

Кісельов також завірусився у мережі зі своєю версією, однак він ще й створив до неї кліп та виконує її на своїх концертах.

"Зразу кажу, що там з Нікітою, я поняття не маю. Я до нього нуль маю претензій, питань. Як мінімум, Нікіта Кісельов на цьому кар’єру зараз зробив. У нього реально вистрілило. Але дивлюся, він зробив і кліп. І мені вибиває купа таргета, що концерти він продає під цю пісню", – казала Fiїnka.

Тим часом родина Гіги переконувала співачку, що вони подали до суду на Кісельова.

"А мені каже сім’я Гіги, що вони на нього подали в суд за використання пісні. Тобто що мені не можна використовувати, бо на мене теж подадуть у суд. Ну, я ж як добропорядний артист. Вони кажуть, що це наше, ну, наше таке прохання. Тато не хотів, щоб співали. З Нікітою, типу, для мене судяться. Все, я її не виконую. Поважаю їхнє прохання. А Нікіта співає і співає всюди. То виходить, когось трошечки намахали", — розповіла зірка.

Позиція Кісельова

Співак вийшов на зв’язок у та прокоментував скандал. За його словами, він має усі необхідні документи, які підписані з правовласником композиції.

"Використання пісні оформлено документально та здійснюється офіційно, з дотриманням усіх погоджених умов. Реліз відбувся через лейбл, на якому публікувався Степан за життя, а весь процес супроводжувався постійною комунікацією з юристами", — заявив артист.

Також Кісельов зауважив, що позовів проти нього у системі немає. Він з повагою ставиться до творчої спадщини Степана Гіги та його родини.

"Прошу не спекулювати на цій темі та не поширювати неперевірену інформацію", — наголосив співак.

Реакція родини Гіги

Квітослава Гіга вийшла на звʼязок після того, як навколо їхньої родини розгорівся скандал, повʼязаний з авторськими правами.

"Довго думали, чи варто взагалі щось писати. Але з огляду на те, що зараз відбувається в інформаційному просторі, хочемо сказати кілька слів. Ще не минуло й року, як не стало нашого тата, Степана Гіги. І нам дуже боляче бачити, як навколо його імені та нашої родини сьогодні виникають публічні конфлікти", — заявила Квітослава.

Співачка наголосила, що організацією концерту пам’яті її тата в Києві повністю займалися організатори, які протягом кількох років працювали з ним. Саме вони, за словами Квітослави, вели переговори з артистами, їхніми менеджерами та узгоджували умови участі.

"Ми в той час переживали найважчий період у своєму житті. Ми довірилися людям, яких давно знали, і були переконані, що всі домовленості з учасниками концерту належним чином узгоджені. На жаль, уже після концерту з’ясувалося, що між очікуваннями окремих артистів і тим, про що повідомляли нам, є розбіжності. Для нас це також стало несподіванкою", — зазначила дочка Гіги.

Квітослава додала, що вони ніколи не мали на меті когось образити чи знецінити працю артистів. Дочка співака наголосила, що пісні її тата — це не просто відомі хіти, а його життя, багаторічна праця і творча спадщина, за яку сьогодні відповідає його родина.

"Ми відкриті до спокійного діалогу та цивілізованого вирішення всіх питань. Але дуже хочеться, щоб у цій ситуації залишалося місце для взаємної поваги. Бо за всіма цими обговореннями є родина, яка досі вчиться жити без найдорожчої людини", — додала Квітослава.

Діти Степана Гіги Фото: Instagram

Скандал навколо могили Гіги

Українська блогерка Анастасія Арбузова побувала на могилі Степана Гіги й опублікувала відео, зроблене на цвинтарі. На кадрах видно, що поховання доглянуте, а прихильники прикрасили його квітами. Втім, мережа жорстко відреагувала на поведінку самої інфлюенсерки, яка начебто була надто веселою.

"Друзі, гляньте, що я знайшла! Тут похований Степан Гіга. До речі, ми шукали десь годину, не могли знайти. Ми вже йшли додому, я кажу: "Дивись!" – розповіла у відео Арбузова.

Блогерка звернула увагу на те, що місце поховання у доглянутому стані. Вона зазначила, що тут багато квітів, свічок і портретів виконавця.

Втім, підписників здивувала поведінка Арбузової. На їхню думку, у кадрі вона була аж надто веселою та сміялася, хоча це не дуже доречно.

Позиція блогерки

У розмові з Фокусом Анастасія Арбузова відповіла на критику.

"Та вони якісь божевільні…! Вони пишуть те, що хочуть. Зайдіть взагалі на мій Facebook: вони там взагалі під усіма відео пишуть такі коментарі. Ця аудиторія просто така сидить, злісна саме, знаєте, негативна. Якщо порівнювати з аудиторією в Instagram, наприклад, де я взагалі рідко піддаюся критиці, а там, ну, це просто один суцільний якийсь дикий жах", – розповіла Анастасія.

Вона зазначила, що не мала злого умислу.

"Якесь совдепівське мислення, що на цвинтарі всі мають плакати, що на цвинтарі має бути жалоба, що цвинтар – це місце страждань, знаєте? Я до цього трохи по-іншому ставлюся. Смерть – це початок нового. Ну, я сама нещодавно поховала людину власним коштом, я розумію, що таке похорон. Розумію, що таке цвинтар, але у них реально якесь совдепівське мислення! Думають, що на цвинтарі усі мають плакати і всі мають убиватися", – пояснює Анастасія.

Зокрема, сама артистка виступає за те, щоб людей кремувати, якщо у них немає видатних досягнень у своїй сфері.

"Навіщо займати місце на цвинтарі, якщо можна кремувати просто людину. Підховати і розвіяти порох, де завгодно? Навіщо ці пам'ятники, постаменти? Ну, гаразд, якщо це якась велика людина: співак, композитор, то так, ще Бог з ним", – зазначила вона.

Могила Степана Гіги Фото: Instagram

Співака "кинули" діти Гіги

Діти Гіги втрапили ще в один публічний скандал. Так, після концерту пам'яті Гіги Віталій Лобач, який виступав там з піснею "Третій тост", звинуватив родину в недотриманні обіцянок щодо врегулювання прав на випуск тієї композиції.

Співак заявив, що погодився виступити на концерті пам'яті Степана Петровича через повагу до артиста, а підготовка відбувалася за його рахунок. Втім, згодом виникло непорозуміння.

"До та під час підготовки жодних обмежень щодо подальшого виконання чи використання пісні озвучено не було. Більше того, на самому концерті я отримав запевнення від Квітослави Гіги, що це питання буде врегульовано", — розповів музикант.

За словами Лобача, рідні Степана Гіги заявили, що його виступ на концерті був "подарунком сім'ї".

"Виникає логічне запитання: якщо це був подарунок, чому про це не повідомили до концерту, коли я вкладав свої кошти, час і працю? Також незрозуміло, чому в межах одного концерту до різних артистів були застосовані різні умови щодо подальшого використання пісень", — додав артист.

Віталій наголосив, що не хоче влаштовувати гучних конфліктів, а прагне лише отримати від родини Гіги "прозорого пояснення цієї ситуації".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Діти Степана Гіги — Степан і Квітослава — назвали причину смерті свого батька. За їхніми словами, вони боролися з важкою недугою протягом тривалого часу, багато говорили та будували плани.

Також донька та син українського співака вперше після смерті батька звернулись до українців з проникливим закликом вшанувати його пам’ять. Вони подякували всім за підтримку й оголосили, що продовжують справу батька.

Крім того, Іво Бобул прокоментував смерть Степана Гіги, дорікнувши за те, що той до себе "так ставився". Також він розкритикував композитора Ярослава Боруту, який "пересварив" артистів через похорон виконавця.