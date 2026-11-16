Умер сын Синди Кроуфорд: супермодель продает его дом (фото)

60-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд выставила на продажу дом своего сына Пресли Гербера, скончавшегося почти два месяца назад.

Площадь недвижимости составляет около 300 квадратных метров. В поместье есть четыре спальни, три ванные комнаты, бассейн с подогревом, джакузи, сауна и отдельный дом для гостей. Недвижимость расположена на закрытой территории с видом на каньон. Об этом пишет TMZ.

Продается дом Пресли Гербера

Покойный Пресли купил особняк в Лос-Анджелесе в 2023 году за 3,4 млн долларов.

После внезапной смерти манекенщика распорядителями его имущества стали родители. После чего Синди Кроуфорд 13 ноября выставила на продажу особняк, в котором жил её сын. Она оценила элитную недвижимость в 3,595 млн долларов.

Пресли Гербер Фото: Presley Gerber/Instagram

Умер Пресли Гербер

Пресли, который был успешным моделью, скончался 20 сентября в возрасте 27 лет — предположительно, от передозировки — во время пребывания в элитном реабилитационном центре в Санта-Монике, штат Калифорния.

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Смерть была констатирована парамедиками, прибывшими на место происшествия, в 09:45 20 сентября 2026 года. Расследование ведет Департамент полиции Санта-Моники.

Вся семья глубоко переживает невосполнимую утрату.

Пресли Гербер Фото: Instagram

Пресли Гербер пошёл по стопам своей матери и сестры Каи, подписав контракт с агентством IMG Models в возрасте 15 лет. Через год он впервые вышел на подиум во время показа круизной коллекции Moschino в Лос-Анджелесе.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Синди Кроуфорд, переживающая утрату сына, появилась вместе с мужем Рэнди Гербером в супермаркете в Малибу.

Кайю Гербер впервые заметили после трагической смерти брата.

Также сообщалось, что Кроуфорд собирается уехать из Голливуда из-за смерти сына.