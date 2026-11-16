Помер син Сінді Кроуфорд: супермодель продає його будинок (фото)

60-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд виставила на продаж будинок свого сина Преслі Гербера, який помер майже два місяці тому.

Площа нерухомості становить близько 300 квадратних метрів. У маєтку є чотири спальні, три ванні кімнати, басейн з підігрівом, джакузі, сауна та окремий будинок для гостей. Нерухомість розташована на закритій території з краєвидом на каньйон. Про це пише TMZ.

Продається будинок Преслі Гербера

Покійний Преслі купив маєток у Лос-Анджелесі у 2023 році за 3,4 млн доларів.

Після раптової смерті манекенника розпорядниками його власності стали батьки. Після чого Сінді Кроуфорд 13 листопада виставила маєток, де жив її син, на продаж. Вона оцінила елітну нерухомість у 3,595 млн доларів.

Преслі Гербер Фото: Presley Gerber/Instagram

Помер Преслі Гербер

Преслі, який був успішною моделлю, помер 20 вересня у віці 27 років — імовірно, від передозування — під час перебування в елітному реабілітаційному центрі в Санта-Моніці, штат Каліфорнія.

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Смерть була констатована парамедиками, що прибули на місце події, о 09:45 20 вересня 2026 року. Розслідування веде Департамент поліції Санта-Моніки.

Уся родина глибоко переживає непоправну втрату.

Преслі Гербер Фото: Instagram

Преслі Гербер пішов стопами своєї матері та сестри Каї, підписавши контракт з агентством IMG Models у віці 15 років. Через рік він уперше вийшов на подіум під час показу круїзної колекції Moschino в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Сінді Кроуфорд, яка переживає втрату сина, з’явилася разом із чоловіком Ренді Гербером у супермаркеті в Малібу.

Каю Гербер уперше помітили після трагічної смерті брата.

Також повідомлялося, що Кроуфорд збирається виїхати з Голлівуду через смерть сина.