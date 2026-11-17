Кэролайн Келбрик отправилась в Турцию на операцию по подтяжке живота. В результате хирургического вмешательства женщина едва не погибла после того, как врачи обнаружили в её брюшной полости большое образование, заполненное гноем.

Кэролайн надеялась, что операция поможет ей чувствовать себя увереннее после того, как она похудела на 50 килограммов благодаря хирургическому вмешательству по уменьшению желудка. Об этом сообщает The Sun.

Женщина едва не погибла из-за пластики живота

50-летняя Кэролайн рассказала, что уже через два дня после возвращения домой у неё появились ужасные симптомы: неконтролируемый тремор, сильная боль, а кожа на животе покраснела и стала твёрдой. В итоге её срочно госпитализировали, и врачи диагностировали у женщины сепсис.

В течение двух часов Кэролайн оперировали. В результате врачи удалили из брюшной полости огромную кисту, заполненную гноем. Инфекция нанесла настолько серьёзные повреждения, что рану на животе пришлось оставить открытой — она должна была заживать постепенно.

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"Поскольку ранее я уже делала в Турции операцию по уменьшению желудка, и всё прошло хорошо, я рассчитывала, что и на этот раз всё будет в порядке, поэтому совсем не волновалась. После операции я очнулась одна в темноте. Моё тело неконтролируемо дрожало, поэтому я начала звать на помощь. Пришла медсестра и сообщила, что меня оставляют в больнице на ночь, но заверила, что всё в порядке", — вспомнила женщина.

50-летняя Кэролайн Фото: Instagram Живот после пластики Фото: Instagram

Через четыре дня Кэролайн снова почувствовала боль. Тогда её осмотрел хирург и заявил, что всё выглядит нормально, а дискомфорт, вероятно, вызван дренажами.

Когда дренажи сняли, женщина уехала домой. Однако она по-прежнему испытывала сильный дискомфорт и постоянно принимала обезболивающие. По возвращении её состояние так и не улучшилось.

"На мне было несколько слоев одежды, я лежала под одеялом, а отопление работало на полную мощность, но я всё равно ужасно мерзла. Живот стал твёрдым, и я заметила, что в одном месте он покраснел, поэтому позвонила в больницу. Я думала, что умру", — рассказала Кэролайн.

Киста размером с младенца

В результате женщину доставили в отделение неотложной помощи, а уже через два часа она оказалась в операционной. Когда Кэролайн пришла в себя, ей сообщили шокирующую новость: у неё был сепсис, и врачи удалили "кисту, полную гноя", которая была "размером с младенца". Медики отметили, что её живот, вероятно, в течение двух лет имел открытую рану, чтобы обеспечить заживление "изнутри наружу".

Из-за этого Кэролайн приходилось ежедневно очищать рану. Из нее постоянно вытекала жидкость. Женщина провела две недели в больнице, а затем еще семь месяцев пользовалась специальным аппаратом для вакуумной терапии ран, чтобы удалять жидкость и инфекцию из брюшной полости. Кроме того, ей три раза в неделю делали перевязки.

Живот до пластики Фото: Instagram 50-летняя Кэролайн Фото: Instagram

Не хотела жить

Кэролайн призналась, что ей потребовалась консультация психиатра, потому что она больше не хотела жить.

"Я не могла смотреть на свой живот. Вид раны вызывал тошноту, а боль была невыносимой. Мне приходилось принимать огромные дозы морфина", — сказала женщина.

Операция обошлась в 8 700 долларов

Кроме того, Кэролайн рассказала, что за три года ей удалось похудеть на 50 килограммов. Её максимальный вес составлял 120 кг, а после — 76 кг. Впрочем, у неё осталось значительное количество лишней кожи в области живота.

Имея положительный опыт лечения в турецкой клинике, Кэролайн решила вернуться туда снова — на этот раз для проведения абдоминопластики (подтяжки живота) и подтяжки груди. Стоимость пакета услуг составила 6600 фунтов стерлингов (около 8 700 долларов).

Теперь же женщина предостерегает других людей от выбора дешёвых операций. Она утверждает, что одна из медсестёр сообщила ей: сепсис был вызван микроорганизмом, которым можно заразиться исключительно во время хирургического вмешательства.

Как выглядела 50-летняя Кэролайн Фото: Instagram

Реакция клиники

Кэролайн связалась с турецкой клиникой. Там ей ответили, что "такое бывает", и предложили приехать снова, чтобы повторить операцию. Женщина отказалась, после чего в медицинском учреждении предложили вернуть половину денег.

"Если вы планируете сделать операцию за границей, пожалуйста, соберите как можно больше информации, прочитайте все отзывы и хорошо подумайте, прежде чем решить, действительно ли это лучший вариант для вас", — подчеркнула Кэролайн.

Как сейчас выглядит живот Кэролайн Фото: Instagram Как сейчас выглядит Кэролайн Фото: Instagram

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