Керолайн Келбрік поїхала у Туреччину на операцію з підтяжки живота. Внаслідок хірургічного втручання жінка ледь не загинула після того, як лікарі знайшли в її черевній порожнині наповнене гноєм велике утворення.

Керолайн сподівалася, що операція допоможе їй почуватися впевненіше після того, як вона схудла на 50 кілограмів завдяки хірургічному втручанню зі зменшення шлунка. Про це повідомляє The Sun.

Жінка ледь не загинула через пластику живота

50-річна Керолайн розповіла, що вже через два дні після повернення додому в неї з’явилися жахливі симптоми: неконтрольоване тремтіння, сильний біль, а шкіра на животі почервоніла й стала твердою. Зрештою, її терміново госпіталізували і лікарі діагностували у жінки сепсис.

Протягом двох годин Керолайн оперували. У результаті медики видалили з черевної порожнини величезну кісту, заповнену гноєм. Інфекція завдала настільки серйозних пошкоджень, що рану на животі довелося залишити відкритою — вона мала загоюватися поступово.

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"Оскільки раніше я вже робила в Туреччині операцію зі зменшення шлунка, і все пройшло добре, я розраховувала, що й цього разу все буде гаразд, тому зовсім не хвилювалася. Після операції я прокинулася сама в темряві. Моє тіло неконтрольовано тремтіло, тож я почала кликати на допомогу. Прийшла медсестра й повідомила, що мене залишають у лікарні на ніч, але запевнила, що все добре", — згадала жінка.

50-річна Керолайн Фото: Instagram Живіт після пластики Фото: Instagram

Через чотири дні Керолайн знову відчула біль. Тоді її оглянув хірург, заявивши, що все виглядає нормально, а дискомфорт, імовірно, спричинений дренажами.

Коли дренажі зняли, жінка поїхала додому. Однак вона все ще відчувала сильний дискомфорт і постійно приймала знеболювальні. Після повернення її стан так і не покращився.

"На мені було кілька шарів одягу, я лежала під ковдрою, а опалення працювало на повну потужність, але я все одно страшенно мерзла. Живіт став твердим, і я помітила, що в одному місці він почервонів, тому зателефонувала у лікарню. Я думала, що помру", — розповіла Керолайн.

Кіста, розміром з немовля

У результаті жінку доставили до відділення невідкладної допомоги, а вже за дві години вона була в операційній. Коли Керолайн прийшла до тями, їй повідомили шокуючу новину: у неї був сепсис, і лікарі видалили "кісту, повну гною", яка була "розміром з немовля". Медики зазначили, що її живіт мав бути з відкритою раною протягом двох років, щоб забезпечити загоєння "зсередини назовні".

Через це Керолайн доводилося щодня очищати рану. З неї постійно витікала рідина. Жінка провела два тижні в лікарні, а потім ще сім місяців використовувала спеціальний апарат для вакуумного лікування ран, щоб видаляти рідину та інфекцію з живота. Крім цього, їй тричі на тиждень робили перев’язки.

Живіт до пластики Фото: Instagram 50-річна Керолайн Фото: Instagram

Не хотіла жити

Керолайн зізналась, що потребувала консультації психіатра, бо більше не хотіла жити.

"Я не могла дивитися на свій живіт. Вигляд рани викликав нудоту, а біль був нестерпним. Мені доводилося приймати величезні дози морфіну", — сказала жінка.

Операція коштувала 8 700 доларів

Також Керолайн поділилась, що за три роки їй вдалося схуднути на 50 кілограмів. Максимальна її вага була 120 кг, а після – 76 кг. Втім, у неї залишилася значна кількість зайвої шкіри в ділянці живота.

Маючи позитивний досвід лікування в турецькій клініці, Керолайн вирішила повернутися туди знову — цього разу для проведення абдоминопластики (підтяжки живота) та підтяжки грудей. Вартість пакету послуг становила 6600 фунтів стерлінгів (близько 8 700 доларів).

Тепер же жінка застерігає інших людей від вибору дешевих операцій. Вона стверджує, що одна з медсестер повідомила їй: сепсис був спричинений мікроорганізмом, яким можна заразитися виключно під час хірургічного втручання.

Як виглядала 50-річна Керолайн Фото: Instagram

Реакція клініки

Керолайн зв’язалася з турецькою клінікою. Там їй відповіли, що "таке трапляється", і запропонували приїхати знову, щоб переробити операцію. Жінка відмовилася, після чого у медзакладі запропонували повернути половину грошей.

"Якщо ви плануєте робити операцію за кордоном, будь ласка, зберіть якомога більше інформації, прочитайте всі відгуки й добре подумайте, перш ніж вирішити, чи справді це найкращий варіант для вас", — наголосила Керолайн.

Як зараз виглядає живіт Керолайн Фото: Instagram Як зараз виглядає Керолайн Фото: Instagram

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