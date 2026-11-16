Жерар Депардье признал вину в насилии женщин и сделал громкое заявление: "Принимаю приговор"

77-летний французский актёр Жерар Депардье принёс извинения и отказался обжаловать приговор по делу о сексуальном насилии. Впрочем, по его словам, он "ни разу не имел намерения причинить боль женщинам".

Ранее Жерар Депардье был приговорен к 18 месяцам условного заключения по делу о сексуальном насилии. Актер официально отозвал свою апелляцию. Об этом сообщает BFM TV.

Жерар Депардье публично извинился

Знаменитость обвинили в сексуальных домогательствах в отношении двух женщин во время съемок фильма "Зеленые ставни" в 2021 году.

16 ноября Депардье обнародовал заявление, в котором принёс свои извинения. Кстати, в суде первой инстанции он был приговорён к 18 месяцам условного заключения, и теперь этот приговор вступил в законную силу.

"Суд вынес своё решение. Меня признали виновным. Я слышу это и принимаю приговор", — заявил актёр, выразив "глубокие и искренние извинения" тем, кто "мог пострадать" из-за его действий.

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Депардье признал, что на съёмочных площадках долгое время прикрывался "провокациями" и "грубым, непристойным юмором". Актёр отметил, что его слова и "определённые действия" не остались без последствий. Кроме того, знаменитость утверждает, что он "ни разу не имел намерения причинить боль женщинам", с которыми сталкивался.

"Но я понял, что намерение не меняет сути причиненной боли. Вся эта история принесла много страданий. Я не могу повернуть время вспять. Я осознал, что принадлежу миру, который уже исчез. Поэтому я решил отозвать свою апелляцию", — подчеркнул Депардье.

Жерар Депардье Фото: Instagram

В чём обвиняют Депардье

Депардье предъявили обвинение в изнасиловании после того, как 20-летняя актриса рассказала, что в 2018 году она дважды подверглась нападению в его доме.

Ранее французское издание опубликовало заявления 13 других женщин, работавших с Депардье, о том, что они подвергались неуместным ухаживаниям, прикосновениям и жестам.

Первоначальное расследование в отношении актера было прекращено в 2019 году из-за отсутствия доказательств, но позже возобновлено.

Шарлотта Арну, заявившая, что её изнасиловали, отказалась от анонимности и ранее сообщила французским СМИ, что после предполагаемого изнасилования она оказалась в "аду". Она также сказала, что неподобающее поведение Депардье на съёмочной площадке хорошо известно в киноиндустрии.

В 2025 году Жерар Депардье был признан виновным в сексуальном насилии над двумя женщинами, работавшими на съёмочной площадке фильма "Зелёные ставни" в 2021 году. Соответствующее решение вынес суд в Париже. Прокурор запросил 18 месяцев условного срока и штраф в размере 20 000 евро.

Жерар Депардье Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Жерар Депардье уверял, что не способен обидеть женщину. Он не соглашался со всеми обвинениями в свой адрес.

Кстати, французский актёр, имеющий российский паспорт уже почти 10 лет, высказался по поводу ситуации в Украине.

Впоследствии артист заявил, что рядовые граждане РФ не виноваты в происходящем. Он осудил действия главы РФ в отношении Украины.