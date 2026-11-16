Жерар Депардьє визнав провину у насильстві жінок і зробив гучну заяву: "Приймаю вирок"

77-річний французький актор Жерар Депардьє приніс свої вибачення і відмовився оскаржувати вирок у справі про сексуальне насильство. Втім, за його словами, він "жодного разу не мав наміру завдати болю жінкам".

Раніше Жерар Депардьє отримав 18 місяців умовного ув’язнення у справі про сексуальне насильство. Актор офіційно відкликав свою апеляцію. Про це повідомляє BFM TV.

Жерар Депардьє публічно вибачився

Знаменитість звинуватили у сексуальних домаганнях щодо двох жінок під час зйомок фільму "Зелені віконниці" у 2021 році.

16 листопада Депардьє оприлюднив заяву, в якій приніс свої вибачення. До речі, у суді першої інстанції він отримав 18 місяців умовного ув’язнення і тепер цей вирок набув остаточної сили.

"Правосуддя винесло своє рішення. Мене визнано винним. Я чую це і приймаю вирок", — заявив актор, висловлюючи "глибокі та щирі вибачення" тим, хто "міг постраждати" через його дії.

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Депардьє визнав, що на знімальних майданчиках тривалий час ховався за "провокаціями" та "грубим, непристойним гумором". Актор зазначив, що його слова та "певні дії" не минули без наслідків. Крім цього, знаменитість стверджує, що він "жодного разу не мав наміру завдати болю жінкам", з якими стикався.

"Але я зрозумів, що намір не змінює суті завданого болю. Уся ця історія завдала багато страждань. Я не можу повернути час назад. Я усвідомив, що належу до світу, який вже зник. Тому я вирішив відкликати свою апеляцію", — наголосив Депардьє.

Жерар Депардьє Фото: Instagram

У чому звинувачують Депардьє

Депардьє висунули обвинувачення у зґвалтуванні після того, як 20-річна акторка розповіла, що у 2018 році вона двічі зазнала нападу в його будинку.

Раніше французьке видання опублікувало заяви 13 інших жінок, які працювали з Депардьє, про те, що їх піддавали недоречним залицянням, обмацуванням і жестам.

Початкове розслідування щодо актора було припинено 2019 року через відсутність доказів, але пізніше відновлено.

Шарлотта Арну, яка заявила, що її зґвалтували, відмовилася від анонімності і раніше повідомила французьким ЗМІ, що після ймовірного зґвалтування вона перебувала в "пеклі". Вона також сказала, що неналежна поведінка Депардьє на знімальному майданчику добре відома в кіноіндустрії.

У 2025 році Жерара Депардьє було визнано винним у сексуальному насильстві над двома жінками, які працювали на знімальному майданчику фільму "Зелені віконниці" 2021-го. Відповідне рішення виніс суд у Парижі. Прокурор запросив 18 місяців умовно і штраф у розмірі 20 000 євро.

Жерар Депардьє Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Жерар Депардьє запевняв, що не здатен образити жінку. Він був не згоден з усіма звинуваченнями на свою адресу.

До речі, французький актор, який має російський паспорт майже 10 років, висловився щодо ситуації в Україні.

Згодом артист заявив, що пересічні громадяни РФ не винні в тому, що відбувається. Він засудив дії глави РФ щодо України.