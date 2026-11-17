У украинского певца, звезды эстрады Назария Яремчука от первого брака с Еленой Шевченко двое сыновей — Дмитрий и Назарий. От второй жены Дарины у артиста есть дочь Мария.

Первая возлюбленная Назария Яремчука с первых дней полномасштабного вторжения находится в Киеве. Женщина отлично выглядит и ведет активный образ жизни. Об этом сыновья певца рассказали в проекте "Наедине с Гламуром".

Как сейчас живёт первая жена Яремчука

С Еленой Шевченко артист развелся в 1990 году. Женщина вышла замуж во второй раз, но впоследствии овдовела. На сегодняшний день она проживает в Киеве, несмотря на полномасштабную войну и обстрелы. Бывшая возлюбленная Яремчука прекрасно себя чувствует и отлично выглядит.

"Мама чувствует себя прекрасно, выглядит очень хорошо, она полна энергии. Никто бы не сказал, сколько ей лет. Все-таки генетика делает своё дело. Мама ни на один день не уезжала из Киева с начала полномасштабного вторжения. Она уже давно вдова, у нас ещё есть брат по матери", — рассказали Назарий и Дмитрий.

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Мужчины отметили, что мама постоянно интересуется их жизнью и концертной деятельностью.

Елена Шевченко с сыновьями Фото: Скрин видео

Где внуки Яремчука

У Назария-младшего трое детей — два сына и дочь. Они живут в Киеве, ходят в школу, посещают различные кружки и интересуются музыкой.

"У меня двое мальчиков и девочка. Они учатся в школе, у них очень много кружков — как спортивных, так и компьютерных. Я стараюсь привить в семье любовь к изучению языков. Они ходят в музыкальную школу, играют на фортепиано, поют песни… Какое-то время Оленка ходила на танцы. Дети пытаются найти себя", — рассказал сын Яремчука.

У Дмитрия трое сыновей — Назар, Дмитрик и младший Андрей. Мальчики увлекаются спортом и музыкой.

"Я, конечно, их очень люблю. Они занимаются спортом — ходят на тхэквондо. Также они занимаются музыкой — все трое поют", — признался Дмитрий.

Внуки Яремчука Фото: Скрин видео Внук Яремчука Андрейко Фото: Скрин видео

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Сын Назария Яремчука прокомментировал отсутствие своих близких в документальном фильме о певце "Яремчук: Несравненный мир красоты".

Украинский певец Дмитрий Яремчук рассказал о сложных отношениях с младшей сестрой Марией.

Кстати, Оксана Белозир заявила, что в фильме о Назарии Яремчуке ей не хватило информации о начале его творческого пути, а также истории о первой семье артиста, с которой связано немало творческих успехов певца.