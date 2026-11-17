Український співак, зірка естради Назарій Яремчук має від першого шлюбу з Оленою Шевченко двох синів – Дмитра і Назарія. Від другої дружини Дарини в артиста є донька Марія.

Перша кохана Назарія Яремчука з перших днів повномасштабного вторгнення знаходиться у Києві. Жінка має гарний вигляд і веде енергійний спосіб життя. Про це сини співака розповіли у проєкті "Наодинці з Гламуром".

Як зараз живе перша дружина Яремчука

З Оленою Шевченко артист розлучився у 1990 році. Жінка вийшла заміж вдруге, але згодом залишилась вдовою. На сьогодні вона проживає у Києві, попри повномасштабну війну та обстріли. Колишня кохана Яремчука чудово почувається та має гарний вигляд.

"Мама почувається прекрасно, має дуже гарний вигляд, вона дуже енергійна. Їй ніхто не дає її вік. Все ж таки генетика робить своє. Мама жодного дня не виїжджала з Києва від початку повномасштабного вторгнення. Вона вдова вже давно, у нас ще є брат по мамі", — розповіли Назарій та Дмитро.

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Чоловіки зазначили, що мама постійно цікавиться їхнім життям та концертною діяльністю.

Олена Шевченко із синами Фото: Скрін відео

Де онуки Яремчука

У Назарія-молодшого троє дітей — два сини та донька. Вони живуть у Києві, ходять до школи, відвідують різноманітні гуртки та цікавляться музикою.

"У мене двоє хлопчиків та дівчинка. Вони навчаються у школі, у них дуже багато гуртків і спортивного напрямку, і комп’ютерного. Я намагаюся в родині привити любов до вивчення мов. До музичної школи ходять, грають на фортепіано, співають пісні… Якийсь період Оленка ходила на танці. Дітки намагаються шукати себе", — розповів син Яремчука.

Дмитро має трьох синів – Назара, Дмитрика і найменшого Андрія. Хлопчики цікавляться спортом та музикою.

"Я, звичайно, їх дуже люблю. Вони займаються спортом — ходять на тхеквондо. Також вони музикою займаються — всі троє співають", — зізнався Дмитро.

Онуки Яремчука Фото: Скрін відео Онук Яремчука Андрійко Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Син Назарія Яремчука прокоментував відсутність його рідних людей у документальному фільмі про співака "Яремчук: Незрівнянний світ краси".

Український співак Дмитро Яремчук розповів про складні стосунки з меншою сестрою Марією.

До речі, Оксана Білозір заявила, що їй не вистачило у фільмі про Назарія Яремчука початку його творчого шляху, історії від першої родини артиста, з якою пов'язано чимало творчих успіхів співака.