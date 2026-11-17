62-летний Брэд Питт появился с молодой невестой (видео)
62-летний голливудский актёр Брэд Питт всё чаще появляется на публике со своей возлюбленной, 33-летней Инес де Рамон.
Накануне пара появилась на премьере фильма "Дальнейшие неудачи Клиффа Бута" в Лос-Анджелесе.
Брэд Питт появился с невестой
Звезду фильма "Троя" сопровождала его возлюбленная, дизайнер ювелирных украшений Инес да Рамон. Спутница актера была в нежном платье молочного оттенка с вырезами на талии с обеих сторон. Инес распустила свои длинные черные волосы и нанесла легкий макияж.
Тем временем Питт был одет в темно-синий трикотажный свитер, поверх которого надел пальто. Свой образ бывший супруг Анджелины Джоли подчеркнул тонкой золотой цепочкой и массивными очками в золотой оправе.
Влюбленные держались за руки и смеялись, позируя фотографам на красной дорожке.
Брэд и Инес впервые появились вместе на публике в ноябре 2022 года на концерте Боно. Инсайдеры утверждали, что актер уже сделал Инес предложение. Хотя другие источники уверены, что свадьба пока не планируется.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- 62-летний американский актёр Брэд Питт и его возлюбленная Инес де Рамон, 33 года, вместе посетили мировую премьеру фильма "Сердце зверя".
- Актёр и его возлюбленная страстно поцеловались на матче Чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе SoFi в Калифорнии.
Кроме того, Анджелина Джоли рассказала, что происходит в её жизни после развода с Питтом.