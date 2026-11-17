62-летний голливудский актёр Брэд Питт всё чаще появляется на публике со своей возлюбленной, 33-летней Инес де Рамон.

Накануне пара появилась на премьере фильма "Дальнейшие неудачи Клиффа Бута" в Лос-Анджелесе.

Брэд Питт появился с невестой

Звезду фильма "Троя" сопровождала его возлюбленная, дизайнер ювелирных украшений Инес да Рамон. Спутница актера была в нежном платье молочного оттенка с вырезами на талии с обеих сторон. Инес распустила свои длинные черные волосы и нанесла легкий макияж.

Тем временем Питт был одет в темно-синий трикотажный свитер, поверх которого надел пальто. Свой образ бывший супруг Анджелины Джоли подчеркнул тонкой золотой цепочкой и массивными очками в золотой оправе.

Влюбленные держались за руки и смеялись, позируя фотографам на красной дорожке.

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Брэд Питт и Инес де Рамон

Брэд и Инес впервые появились вместе на публике в ноябре 2022 года на концерте Боно. Инсайдеры утверждали, что актер уже сделал Инес предложение. Хотя другие источники уверены, что свадьба пока не планируется.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

62-летний американский актёр Брэд Питт и его возлюбленная Инес де Рамон, 33 года, вместе посетили мировую премьеру фильма "Сердце зверя".

Актёр и его возлюбленная страстно поцеловались на матче Чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе SoFi в Калифорнии.

Кроме того, Анджелина Джоли рассказала, что происходит в её жизни после развода с Питтом.