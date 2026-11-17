62-річний голлівудський актор Бред Пітт усе частіше виходить на публіку зі своєю коханою, 33-річною Інес де Рамон.

Напередодні пара зʼявилася на прем'єрі фільму "Подальші невдачі Кліффа Бута" у Лос-Анджелесі.

Бред Пітт показався з нареченою

Компанію зірці фільму "Троя" склала його кохана, дизайнерка ювелірних прикрас Інес да Рамон. Супутниця актора була в ніжній сукні молочного відтінку з вирізами на талії з обох боків. Інес розпустила своє довге чорне волосся та зробила легкий макіяж.

Тим часом Пітт був у темно-синьому трикотажному джемпері, поверх якого вдягнув пальто. Свій образ колишній чоловік Анджеліни Джолі підкреслив тонким золотим ланцюжком і масивними окулярами в золотій оправі.

Закохані трималися за руки і сміялися, позуючи фотографам на червоній доріжці.

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Бред Пітт та Інес де Рамон

Бред та Інес уперше з’явилися як пара на публіці в листопаді 2022 року на концерті Боно. Інсайдери говорили, що актор уже освідчився Інес. Хоча інші джерела переконані, що весілля ще довго не планується.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

62-річний американський актор Бред Пітт та його кохана Інес де Рамон, 33, разом відвідали світову прем’єру фільму "Серце звіра".

Актор та його кохана палко поцілувалися на матчі Чемпіонату світу з футболу 2026 року на стадіоні SoFi в Каліфорнії.

Крім того, Анджеліна Джолі розповіла, що відбувається в її житті після розлучення з Піттом.