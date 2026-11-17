Сын рэпера Потапа и Ирины Горовой — 18-летний Андрей — проживает в Великобритании. Юноша редко делится личным, но на этот раз показал подборку фотографий из жизни в Лондоне.

Соответствующими фотографиями Андрей Потапенко поделился на своей странице в Instagram (potapchiq). Парень учится в элитной школе недалеко от Лондона и активно проводит время с друзьями.

Как выглядит 18-летний сын Потапа

Андрей избегает публичности и редко появляется в соцсетях. В прошлом году Ирина Горовая рассказывала, что её сын стал учеником престижной британской школы ACS International School Cobham. В этой школе-интернате обучение ведётся по международной системе образования. Таким образом, выпускники могут продолжить обучение в вузах разных стран мира.

На опубликованных снимках видно, что у парня много друзей, с которыми он весело проводит свободное время. Судя по фотографиям, Андрей очень доволен учебой в британской школе.

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Интересно, что сын Потапа также увлекается гуманитарными науками и активно занимается баскетболом. Благодаря спортивным достижениям парень получает стипендию.

Кстати, на одном из снимков Андрей позировал с мамой Ириной на фоне лондонских пейзажей. Тем временем Потап отреагировал на публикацию сына и оставил короткий комментарий: "Салют!".

Андрей Потапенко в Лондоне Фото: Instagram Андрей Потапенко в Лондоне Фото: Instagram Андрей Потапенко в Лондоне Фото: Instagram Андрей Потапенко в Лондоне Фото: Instagram Андрей Потапенко в Лондоне Фото: Instagram Андрей Потапенко в Лондоне Фото: Instagram Андрей Потапенко в Лондоне Фото: Instagram Андрей Потапенко в Лондоне Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Потап встал на защиту своей жены, певицы Насти Каменских. Знаменитость оправдал возлюбленную за её скандальное заявление о "кисте", которая якобы появилась у неё после использования украинского языка.

Ирина Горова внезапно вспомнила, как начинался роман её бывшего мужа с коллегой Каменских. По словам продюсерши, она сразу поняла, что у артистов завяжутся отношения.

Кроме того, Потап и Настя поделились откровенным видео, в котором показали, как общаются друг с другом. Музыкант публично обругал жену и считает, что это забавно.