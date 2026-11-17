Син репера Потапа та Ірини Горової – 18-річний Андрій – проживає у Великій Британії. Юнак рідко ділиться особистим, але цього разу продемонстрував добірку фото із життя у Лондоні.

Відповідними фото Андрій Потапенко поділився на своїй сторінці в Instagram (potapchiq). Хлопець навчається в елітній школі біля Лондона і активно проводить час із друзями.

Як виглядає 18-річний син Потапа

Андрій уникає публічності та рідко з'являється в соцмережах. Минулого року Ірина Горова розповідала, що син став студентом престижної британської школи ACS International School Cobham. У школі-пансіоні навчають за міжнародною системою освіти. Таким чином, випускники можуть продовжити навчання у вишах різних країн світу.

На опублікованих кадрах видно, що хлопець має багато друзів, з якими весело проводить вільний час. Судячи з фото, Андрій дуже задоволений навчанням у британській школі.

Видео дня

Цікаво, що син Потапа також захоплюється гуманітарними науками та активно займається баскетболом. Завдяки спортивним досягненням хлопець отримує стипендію.

До речі, на одному зі знімків Андрій позував з мамою Іриною на тлі лондонських краєвидів. Тим часом Потап відреагував на публікацію сина і залишив короткий коментар: "Салют!".

Андрій Потапенко у Лондоні Фото: Instagram Андрій Потапенко у Лондоні Фото: Instagram Андрій Потапенко у Лондоні Фото: Instagram Андрій Потапенко у Лондоні Фото: Instagram Андрій Потапенко у Лондоні Фото: Instagram Андрій Потапенко у Лондоні Фото: Instagram Андрій Потапенко у Лондоні Фото: Instagram Андрій Потапенко у Лондоні Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Потап став на захист дружини, співачки Насті Каменських. Знаменитість виправдав кохану за її скандальну заяву про "кісту", яка нібито у неї з'явилась після використання української мови.

Ірина Горова раптово згадала, як починався роман її колишнього чоловіка із колегою Каменських. За словами продюсерки, вона одразу зрозуміла, що в артистів будуть стосунки.

Крім того, Потап та Настя поділились відвертим відео, в якому показали, як спілкуються між собою. Музикант публічно обматюкав дружину і вважає, що це кумедно.