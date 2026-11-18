Украинцы просят президента Владимира Зеленского присвоить певице Ирине Федишин почетное звание "Заслуженная артистка". До окончания сбора подписей в соответствующей петиции осталось 14 дней.

Обращение появилось на сайте электронных петиций. Супруг Федишин — Виталий Човник — не прошел мимо этой инициативы и призвал неравнодушных поддержать сбор подписей. Подробнее об этом — расскажет Фокус.

Федишин может стать Заслуженной артисткой

Так, поклонники певицы инициировали сбор подписей в поддержку присвоения ей почетного звания "Заслуженная артистка". В петиции говорится, что Ирина на протяжении многих лет своей творческой деятельностью вносит весомый вклад в развитие современного музыкального искусства, популяризирует украинскую песню и культуру, а её творчество пользуется широкой популярностью среди украинской аудитории.

Особое значение деятельность Федишин приобрела после начала полномасштабной войны. Певица активно участвует в волонтерской и благотворительной деятельности, проводит концерты в поддержку Украины и собирает средства на нужды Вооруженных сил.

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"Просим президента Украины присвоить Ирине Петровне Федишин почетное звание "Заслуженная артистка Украины" за весомый вклад в развитие украинского музыкального искусства, популяризацию украинской песни и культуры, многолетнюю творческую деятельность и активную благотворительную поддержку Украины и Вооружённых сил", — отмечается в петиции.

Петиция о присвоении Федишин почетного звания Фото: Скриншот

Реакция мужа Федишин

Виталий Човник положительно отреагировал на сбор подписей и поблагодарил всех, кто присоединился к этой инициативе и поддержал эту идею.

"Многие из вас видят, сколько труда, любви и сил Ирина вкладывает в украинскую песню, нашу культуру, благотворительность и поддержку Украины. Убежден: она давно заслуживает высшего государственного признания. И особенно ценно для меня, что эта инициатива родилась не от нас, а от людей, которые любят и ценят её творчество", — подчеркнул супруг артистки.

По состоянию на 18 ноября петиция уже собрала более 16 тысяч голосов из 25 000 необходимых. До окончания сбора осталось 14 дней.

Реакция мужа Федишина Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ирина Федишин полностью вернулась к творчеству после потери дочери месяц назад — она не просто записала песню о своей боли, но и сняла клип к ней.

Виталий Човник эмоционально отреагировал на заявления больницы о кадровых изменениях после их трагедии.

Кроме того, продюсер назвал фамилии конкретных врачей, которых он обвиняет в смерти их дочери.