Українці просять президента Володимира Зеленського присвоїти співачці Ірині Федишин почесне звання "Заслужена артистка". До завершення збору підписів у відповідній петиції залишилося 14 днів.

Звернення з’явилося на сайті електронних петицій. Чоловік Федишин – Віталій Човник – не пройшов осторонь цієї ініціативи і закликав небайдужих підтримати збір підписів. Детальніше про це – розповість Фокус.

Федишин може стати Заслуженою артисткою

Так, прихильники співачки ініціювали збір підписів на підтримку присвоєння їй почесного звання "Заслужена артистка". У петиції йдеться, що Ірина протягом багатьох років своєю творчою діяльністю робить вагомий внесок у розвиток сучасного музичного мистецтва, популяризує українську пісню та культуру, а її творчість має широку популярність серед української аудиторії.

Особливого значення діяльність Федишин набула після початку повномасштабної війни. Співачка активно долучається до волонтерської та благодійної діяльності, проводить концерти на підтримку України та збирає кошти на потреби Збройних сил.

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"Просимо президента України присвоїти Ірині Петрівні Федишин почесне звання "Заслужена артистка України" за вагомий внесок у розвиток українського музичного мистецтва, популяризацію української пісні та культури, багаторічну творчу діяльність і активну благодійну підтримку України та Збройних сил", — зазначили у петиції.

Петиція про присвоєння Федишин почесного звання Фото: Скріншот

Реакція чоловіка Федишин

Віталій Човник позитивно відреагував на збір підписів і подякував кожному, хто долучився та підтримав цю ідею.

"Багато хто з вас бачить, скільки праці, любові та сил Ірина віддає українській пісні, нашій культурі, благодійності та підтримці України. Переконаний: вона давно заслуговує на найвище державне визнання. І особливо цінно для мене, що ця ініціатива народилася не від нас, а від людей, які люблять і цінують її творчість", — наголосив чоловік артистки.

Станом на 18 листопада петиція вже зібрала понад 16 тисяч голосів із 25 000 необхідних. До завершення збору залишилося 14 днів.

Реакція чоловіка Федишин Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ірина Федишин повноцінно повернулася до творчості після втрати донечки місяць тому — вона не просто записала пісню про свій біль, а й зняла кліп до неї.

Віталій Човник емоційно відреагував на заяви лікарні про кадрові зміни після їхньої трагедії.

Крім того, продюсер назвав прізвища конкретних лікарів, яких звинувачує у смерті їхньої донечки.