17 ноября украинские военные нанесли удар по Крымскому мосту. В результате атаки арка автомобильного моста и пролет обрушились в воду. Ветеран и юморист Виктор Розовый не смог пройти мимо этой новости.

Комик опубликовал новое видео в Instagram (viktor_rozovyi), в котором высмеял президента РФ Владимира Путина, а также падение Крымского моста. Юмор Розового оценили его подписчики, оставив множество комментариев под роликом.

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Реакция Розового на падение Крымского моста

В видео Виктор зачитал новость из российского СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин назвал Крымский мост "символом воссоединения полуострова с Россией".

На это Розовый отреагировал с юмором, заявив: "Получается, что они сегодня разорвали свои отношения?". И иронично добавил: "Какая жалость".

Под видео украинцы оценили юмор Розового. Многие дополнили его пост забавными шутками о Крымском мосте.

Видео дня

"Получается, теперь это символ рассоединения";

"Крымский мост подписал контракт с ВСУ";

"Виктор зажигает!";

"Какая печальная новость (нет)";

"Давно говорил, что они не пара";

"Перерезали пуповину, теперь они сами по себе".

Удар по Крымскому мосту — что известно

В ночь на 17 ноября украинские беспилотники и ракеты нанесли удар по Крымскому мосту. В результате ударов арка автомобильного моста и пролет длиной 270 метров обрушились в воду.

Операция длилась месяц и состояла из семи этапов. Сначала СБУ и Силы обороны систематически выводили из строя вражескую ПВО. Впоследствии начались непосредственные удары по мосту. Часть из них служба безопасности нанесла самостоятельно, а на заключительном этапе к ней присоединились другие подразделения СОУ.

Для нанесения ударов по мосту был задействован широкий спектр вооружения украинского производства: "Довбуш", "Вендета", "Да Винчи", "Сичень", "Mich-2000", "Ruta", "⁠Паляница", "Ан-197", FP-1, FP-5 "Фламинго" и Р-360 "Нептун".

Последствия удара по Крымскому мосту Фото: Коллаж: Фокус

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Виктор Розовый поделился видео, в котором с иронией объявил о собственном бесплатном розыгрыше. Он назвал "спонсорами" известных звезд, которые ранее прославились скандальными высказываниями в адрес Украины.

Кстати, недавно юморист сделал предложение руки и сердца своей новой избраннице – Яне-Екатерине. Однако из-за поста в соцсети о помолвке комик снова оказался в центре скандала.

Кроме того, ветеран выпустил едкую пародию, в которой остро высмеял публичную позицию и поведение рэпера Потапа за рубежом.