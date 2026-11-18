17 листопада українські військові вдарили по Кримському мосту. Внаслідок атаки арка автомобільного мосту та проліт обвалилися у воду. Осторонь цієї новини не зміг пройти ветеран і гуморист Віктор Розовий.

Комік оприлюднив нове відео в Instagram (viktor_rozovyi), в якому висміяв президента РФ Володимира Путіна, а також падіння Кримського мосту. Гумор Розового оцінили його підписники і тому залишили безліч реакцій під роликом.

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Реакція Розового на падіння Кримського мосту

У відео Віктор зачитав новину російського ЗМІ про те, що президент РФ Володимир Путін назвав Кримський міст "символом возз'єднання півострова з Росією".

На це Розовий відреагував з гумором, заявивши: "Це виходить, що вони сьогодні розірвали свої відносини?". І іронічно додав: "Який жаль".

Під роликом українці оцінили дотепність Розового. Багато хто доповнив його допис кумедними жартами про Кримський міст.

Видео дня

"Виходить, тепер це символ роз'єднання";

"Кримський міст підписав контракт із ЗСУ";

"Віктор запалює!";

"Яка сумна новина (ні)";

"Давно казав, що вони не пара";

"Перерізали пуповину, тепер вони самі по собі".

Удар по Кримському мосту – що відомо

Українські безпілотники та ракети в ніч на 17 листопада вразили Кримський міст. Внаслідок ударів арка автомобільного мосту та проліт довжиною 270 метрів обвалилися у воду.

Операція тривала місяць і складалася з семи етапів. Спочатку СБУ та Сили оборони систематично вибивали ворожу ППО. Згодом почалися безпосередні удари по мосту. Частину з них служба безпеки здійснила самостійно, а на фінальному етапі до неї приєдналися інші складові СОУ.

Для ударів по мосту було використано широкий спектр озброєння українського виробництва: Dovbush, Vendeta, Da Vinci, "Січень", "Mich-2000", Ruta, "⁠Паляница", "Ан-197", FP-1, FP-5 "Фламінго" и Р-360 "Нептун".

Наслідки удару по Кримському мосту Фото: Колаж: Фокус

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Віктор Розовий поділився відео, в якому з іронією оголосив про власний безкоштовний розіграш. Він назвав "спонсорами" відомих зірок, які раніше оскандалились висловлюваннями щодо України.

До речі, нещодавно гуморист зробив пропозицію руки та серця своїй новій обраниці – Яні-Катерині. Однак через допис у соцмережі про заручини комік знову потрапив у скандал.

Крім того, ветеран випустив їдку пародію, у якій гостро висміяв публічну позицію та поведінку репера Потапа за кордоном.