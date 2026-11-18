Американский актёр Рами Малек не смог сдержать эмоции, оказавшись рядом с принцессой Уэльской во время церемонии вручения премии Earthshot Prize. Его забавная мимика попала в объектив, и видео стало вирусным в сети.

Церемония вручения премии Earthshot Prize состоялась в Мумбаи 17 ноября. Обладатель "Оскара" Рами Малек также присоединился к звездам, чтобы поддержать лауреатов премии.

В конце вечера Рами пообщался с принцем и принцессой Уэльскими, которые эффектно появились на мероприятии в рамках своего трёхдневного визита в Индию. Однако в какой-то момент Малек настолько увлекся встречей с Кейт Миддлтон, что не смог сдержать эмоций. Этот момент попал на видео, которое опубликовало издание HELLO!

Забавный момент с Малеком и Миддлтон

Пока австралийский защитник природы Роберт Ирвин беседовал с Кейт Миддлтон, Рами — как видно на видео — выглядел весьма воодушевленным: он стоял рядом с королевской особой, улыбаясь и смеясь.

"Я его полностью понимаю!" — прокомментировал один из поклонников королевской семьи, а другой отметил, что такая реакция была "очень милой и искренней".

Отметим, что для этого особенного события принцесса Уэльская выбрала традиционный наряд — анаркали от дизайнера Махимы Махаджан, выполненное из шелкового жоржета ручной работы с традиционными золотыми узорами в стиле "банараси".

Волосы Кэтрин были элегантно уложены в прическу, открывавшую лицо, что позволяло продемонстрировать роскошные украшения с бриллиантами и изумрудами — драгоценности из коллекции покойной королевы Елизаветы II.

Малек давно знаком с принцем Уильямом

Рами рассказал в Мумбаи о том, как познакомился с принцем Уэльским благодаря его экологической инициативе.

"За эти годы мы лучше узнали друг друга — благодаря этому проекту и церемониям BAFTA. Не хочется так говорить, но он — просто обычный парень. Мне это в нём очень нравится. Он действительно увлечён своим делом. Его семья также принимает в этом активное участие. Он продолжает важную миссию — создание условий, необходимых для того, чтобы будущие поколения могли существовать и процветать. Мы несем за это ответственность, и то, как он подходит к этому вопросу — с такой заботой и вниманием, — а также то, как он вдохновляет весь мир присоединиться к этому делу, — это действительно потрясающе", — поделился актёр.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Рами Малек переживает личную драму. Он расстался со своей коллегой по съемочной площадке, британской актрисой Эммой Коррин, после двухлетнего романа.

Кейт Миддлтон отказала фанату в одной просьбе, поскольку это противоречит правилам.

Кроме того, недавно принцесса Уэльская рассказала о выздоровлении после онкологического заболевания и о том, что помогает ей преодолевать "трудные времена".